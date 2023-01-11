中共「以商圍政」逼擴大開放小三通 兩岸人士：金門觀光首當其衝

金廈小三通本月7日復航以來，從中國入境的乘客篩陽比例居高不下，國台辦及特定台商仍要求擴大開放小三通，金門縣府則籲請返鄉民眾先做PCR。圖為金門縣長陳福海日前視察小三通碼頭。（資料照）

2023/01/11 13:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕金廈小三通本月7日復航以來，從中國入境的乘客篩陽比例居高不下，國台辦及特定台商仍要求擴大開放小三通，金門縣府則籲請返鄉民眾先做PCR。熟稔金廈事務的兩岸人士受訪指出，中共又在利用台商「以商圍政」，逼台灣擴大開放小三通，但金門民眾多數對小三通感到憂慮，若疫情持續延燒，台灣民眾不敢到金門旅遊，當地觀光首當其衝。

兩岸人士指出，國民黨的政治人物不斷喊小三通要含台商中轉，其實金門民眾至少一半是反對的，因為現在金門觀光都靠台灣旅客，如果疫情在金門擴散，台灣人不敢去觀光，當地旅宿業將受到衝擊。

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據分析，金門在這3年來，觀光業沒有受到很大衝擊，原因是台灣民眾無法出國，紛紛轉往金門等離島旅遊。且今年春節前小三通專案復航，因中國疫情嚴重及不透明，金門民眾對開放台商中轉其實是不願意的。

兩岸人士強調，不斷有人在吵要讓台商中轉，這是中共典型慣用「以商圍政」手法，利用在中國的台商提出質疑，批判政府不開放台商從金門中轉。不過，這些論述與事實有很大出入，因為在中國各省的台商，不會想先去廈門搭船到金門，然後再從金門搭機回台，這種繞路方式沒有比較快，但台企聯及特定台商就是會出來喊要開放，因為有中共在背後操作。

據指出，台商走小三通回台沒有比較快速，從中國各地到廈門不用交通費和花時間嗎？有部分台商專門配合中共演出，幾乎每次有相關議題都可看到固定班底出來罵，另有些台商因為在中國做生意被迫出面表態，這些是典型「以商圍政」。

他批評，廣東、深圳一帶的台商要返台，都是從香港或澳門搭機回台，沒有人會繞去福建廈門搭小三通去金門再搭機的，連上海都有班機直飛台灣，江蘇一帶台商有誰會願意拉車去廈門搭船？四川成都的台商更不可能走小三通，更而且廈門也有回台的班機，在福建的台商不會因為沒有小三通就不能回台，所以這些都是假議題，中共目的就是要破壞台灣防疫。

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