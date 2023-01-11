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    美兩度宣布對台軍售 高市議會國民黨團籲政府別將台灣推向戰爭虎口

    美國兩度宣布對台軍售，高雄議會國民黨團總召陳美雅呼籲蔡政府，別將台灣推向戰爭虎口。（記者王榮祥翻攝）

    美國兩度宣布對台軍售，高雄議會國民黨團總召陳美雅呼籲蔡政府，別將台灣推向戰爭虎口。（記者王榮祥翻攝）

    2023/01/11 13:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕美國關注台海安全，一個月內兩度宣布軍售台灣，也緊盯台灣延長兵役話題；高市議會國民黨團今聲明，呼籲蔡英文政府不應誤判情勢、升高台海危機，人民要和平，別將台灣推向戰爭的虎口。

    高市議會國民黨團總召陳美雅表示，美國一個月內兩度宣佈對台軍售，其中一項是要台灣花1.8億美元購買14套布雷系統，外交部、國防部及總統府都表示歡迎並循例感謝。

    陳美雅認為，這證明蔡政府對美國要求來者不拒，毫不考慮美國、恐怕只是將台灣作為一個棋子，她譴責蔡政府讓台灣陷入可能戰爭的風險，將台灣推入戰爭邊緣。

    陳美雅說，如果台灣成為戰場、就會成為輸家，讓所有人民陷於危險之中，經濟衝擊，更可能導致台灣現有經濟基礎崩塌，讓全民受害！

    她進一步引述華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）兵推報告，評估共軍若犯台，台美日若合作抵禦可望贏得「慘勝」，所謂的慘勝就是得付出令人慘重的代價，所以現階段維持台海和平關係是最重要的，沒有必要去挑釁或故意觸動緊張情緒。

    陳美雅指出，現階段美國總統拜登「純軍事導向」的對台政策，也被質疑是以過度偏狹的軍事角度解決台灣問題，只會增加、而非降低爆發戰爭的風險，明顯的事實擺在眼前，民進黨不該一意孤行，一昧親美抗中，將台灣一步步推向戰爭的邊緣。

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