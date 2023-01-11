南投立委補選》蔡培慧、林明溱錯開1小時登記

國民黨前南投縣長林明溱在南投縣選委會辦理立委補選參選登記。（記者謝介裕攝）

2023/01/11 12:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣第2選區立委補選將於3月4日投票，民進黨前中辦執行長蔡培慧與國民黨前南投縣長林明溱2人，今日不約而同前往南投縣選委會完成參選登記，惟因雙方陣營錯開時間，2人「王不見王」未踫到面，但綠藍雙方仍隔空交鋒，瀰漫濃濃煙硝味，也展現互不相讓的決心及氣勢。

今日上午9時許，蔡培慧在民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒、埔里鎮長廖志城、名間鄉長陳翰立、立委羅美玲等人陪同下，完成參選登記，面對外界質疑跨區參選一事，蔡培慧強調，她從小由阿嬤帶大，而其阿嬤及媽媽都是鹿谷人，也就是立委第2選區濁水溪線7鄉鎮的轄區之一。

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況且，921大地震發生後，她在921重建基金會協助民眾家園重建長達9年，當時便是全縣13鄉鎮市提供服務，之後擔任不分區立委與行政院中部聯合服務中心執行長期間，更是全縣走透透，同樣也沒有立委選區之分的服務南投鄉親，並希望大家「顧南投做伙拚」，讓南投能愈來愈好。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒、埔里鎮長廖志城、立委羅美玲等人表示，蔡培慧不論是成功爭取國立中興大學到南投設分校或積極促成綠科技、創新事業來中興新村及工業區發展，都是大家有目共睹的，更何況，鄉親對南投要發展、要改變有所期待，蔡培慧專業、骨力、打拚，且又有整合中央及地方資源的能力，絕對是最好的人選。

隨後，蔡銘軒話鋒一轉說，國民黨推翻黨內民調結果，硬是讓未參加民調、甫縣長卸任的林明溱代表參選，不但讓人看到國民黨民主倒車的一面，更做了最不好的示範，林明溱為了其個人及家族政治利益，出爾反爾也在所不惜，實在不可取，相信選民會以選票做出正確的抉擇。

過了1小時後，林明溱在國民黨主席朱立倫、縣長許淑華、縣議會議長何勝豐及立委馬文君等人陪同下，在南投縣選委會完成登記手續，正式宣告投入這場立委補選。

林明溱表示，1個月前的縣長選舉，許淑華擊敗蔡培慧，當選南投縣長，延續藍軍在南投縣的執政，如今蔡培慧又要選立委，選舉結果，勢必影響濁水溪線發展，希望鄉親再給他1次進入國會為民服務的機會。

他說，他臨危授命，投入立委補選，也做好被民進黨傾全黨之力打壓、抹黑、謾罵等各種手法的準備，但他更相信南投人的智慧，希望此次南投立委補選，大家能用選票再給民進黨一次教訓。

國民黨前南投縣長林明溱完成立委補選參選登記後，與國民黨主席朱立倫及縣長許淑華（右2）、議長何勝豐（右1）等人，一起握拳為自己加油。（記者謝介裕攝）

民進黨前中辦執行長蔡培慧在南投縣選委會辦理立委補選參選登記。（記者謝介裕攝）

民進黨前中辦執行長蔡培慧在南投縣黨部主委蔡銘軒（前排左1）、立委羅美玲（前排右3）等人陪同下，完成立委補選參選登記後，一起高呼口號。（記者謝介裕攝）

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