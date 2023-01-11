西班牙國會團拜會游錫堃：盼更深化彼此民主自由價值

立法院長游錫堃（中右）接見西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛（中左）訪團一行。（記者陳志曲攝）

2023/01/11 11:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕來訪的西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛今日中午率團拜會立法院長游錫堃，羅美洛說，感謝中華民國政府邀請，來台進行訪問，強化台灣與西班牙的情誼關係。她說，此行表達對中華民國政府的支持，並盼更進一步深化彼此民主自由的價值。

羅美洛說，去年西班牙國會通過兩項聲明，希望台灣與中國持續性對話解決兩岸議題。而台灣與西班牙也有接近400年歷史淵源，她希望未來可以強化雙邊經貿文化的交流，也深信台灣可以為西班牙、歐洲與全球提供寶貴例子，包括借鏡台灣的企業精神，願能更多合作深化交流。她特別提到將與包括衛福部等台灣行政部門高層進行交流，並肯定台灣防疫有成，「成為國際典範」。

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西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛這次應我國政府邀請，於1月10日至14日率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員包括艾斯畢諾薩（Iván Espinosa）、德歐拉諾（Jaime De Olano）、塔爾諾（Ricardo Tarno Blanco）、阿隆索（José Ángel Alonso）及雷格納（Juan Diego Requena）等5位跨黨派眾議員。

外交部指出，此訪團是西班牙國會自2019年11月訪台以來，西班牙議員再度組團來台，外交部表達誠摯歡迎之意。

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