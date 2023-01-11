他爆竹市這項工程底下挖出500噸廢棄物？陳建名：亂扯一通

新竹市國際展演中心工程挖出噸500廢棄物？新竹市議員兼民進黨新竹市黨部主委陳建名稱那是前市長許明財任內發生的情形，媒體人黃揚明不查證就發文是亂扯一通。（記者洪美秀攝）

2023/01/11 12:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員、民進黨市黨部主委陳建名在臉書發文批評，指自稱媒體人的黃揚明在臉書發文稱新竹市國際展演中心底下挖出500噸廢棄物一文根本亂扯一通。

陳建名說，竹市公道五路天燈館旁土地，早期為台肥所有，10多年在前市長明財任內都更後回饋，並捐贈土地給新竹市府，長期做停車場使用，直到林智堅上任後，推動「藝文高地」計畫，國際展演中心興建動工開挖時，才挖出廢棄物。

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陳建名說，為了廢棄物清理及究責，工程因而延宕，市府及廠商都是權益受損者，為讓後續工程可以順利進行，依據廢清法第11條，市府委由廠商，將這些原址早期廢棄物現地分選移除。

陳建名說，對黃揚明在臉書評論這則2021年的舊聞發文已9小時，卻不見市長高虹安本人或指示有關單位儘速澄清，有鑑於眼前新竹市政工作失靈，沒有高市長的指令，面對網路上任何不利於市府的風吹草動，市府上下不敢輕舉妄動，他也轉換角色，先代群龍無首靈肉分離，辛苦的市府同仁說明，事情來由全貌如上，時間脈絡及相關責任歸屬再清楚也不過。

對此，高虹安今天在記者會上也提到，市府最近有接到相關包括展演中心及公園整修時可能底下埋廢棄物的情形，她認為這應該是各縣市都會面臨的問題，市府會盡快來釐清。

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