前輩吳敏濟告賄選 施志昌：若屬濫訴請於鎮瀾宮廣場道歉

台中市議員施志昌。（記者張軒哲攝）

2023/01/11 11:15

〔記者張軒哲／台中報導〕去年台中市議員選舉，民進黨三朝元老吳敏濟挑戰四連霸失利，具狀向地方法院提起同選區楊啟邦、施志昌、李文傑3人當選無效之訴，期盼司法查察賄選，挽救全面崩壞的選風。同黨施志昌也一併挨告，施志昌今日指出，清白從政，也極度厭惡破壞民主的黑金與賄選，如果經調查有賄選，立即辭去議員職位。若確屬濫訴，請做為黨內前輩的吳敏濟，公開於鎮瀾宮廣場前，向民進黨以及甲安埔的鄉親，為自己濫訴而引起的傷害，公開道歉。

施志昌指出，從2008年起擔任立法委員蔡其昌甲安埔地區特別助理開始，奉行民進黨創黨以來「清廉、勤政、愛鄉土」的價值，為選區爭取最大的建設與福利，期望甲安埔成為長者放心安養、幼者全心成長、青年放心創業就業的新故鄉。

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他表示，在2018年第一次參選就獲得1萬8013名鄉親的肯定當選議員，2022年更再度獲得1萬8367名鄉親肯定，當選連任。4年來爭取的建設與選民陳情的政績，有目共睹，這是甲安埔鄉親肯定與選擇，不能因為吳敏濟的落選濫訴而污衊清白從政與為甲安埔鄉親的努力。

施志昌指出，2022民進黨大選情況嚴峻，身為民進黨員期待黨內同志要團結，民進黨要擺脫困境，必須更貼近民意，給民眾更好的服務，而不是為了自身利益與聲量不分青紅皂白的砲口對內。未來會善盡議員的職責，更加努力監督市政，為甲安埔爭取更好的福利與建設。

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