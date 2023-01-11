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    控林智堅抄襲秋後算帳？ 余正煌：黨要攻我嗎？要戰就來

    新竹市調站表示，不方便對余正煌的事情發表評論。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市調站表示，不方便對余正煌的事情發表評論。（記者蔡彰盛攝）

    2023/01/11 11:07

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕調查局新竹市站調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅抄襲論文，並向台北地院提起刑事自訴，北院今天下午將開庭行準備程序，余正煌昨天深夜在臉書發文指出，「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，文章一出引發外界聯想。

    新竹市調站表示，不方便對余正煌的事情發表評論。

    有調查官同仁私下表示，懷疑余正煌文章中的「黨」是民進黨，「公司」是調查局，且余正煌在開庭日前一晚發文，還強調「要戰就來」，懷疑遭被秋後算帳。

    據了解，余正煌是調查班48期，早年在新北市調查處服務，負責國安情報工作，特別是兩岸事務，平日很低調，後來才調到新竹市調查站。

    據了解，林智堅爆論文抄襲風波期間，台大認定抄襲且情節嚴重，決議撤銷林智堅碩士學位，當時有人匿名向檢調檢舉余正煌，余正煌是否因此檢舉信不滿，或是對年度考績感到委屈，仍不清楚。

    林智堅台大國發所碩士論文涉抄襲，國發所學長余正煌自訴違反著作權法，法院審理期間，余認為林在抄襲風波中的個人辯護傷害他名譽，決定加告加重誹謗罪，還要針對約30名於網路上發表不實言論、推文的網友提告誹謗。

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