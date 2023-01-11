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    台海兵推》美智庫列護台4要點 台灣須大力反抗否則一切徒勞

    CSIS認為只要做到4點就可以在「基礎模擬」、「悲觀模擬」、「樂觀模擬」3個情況中抵禦共軍侵略成功，但台灣必須要大力反抗，如果沒有的話，所有的一切都是徒勞。（資料照）

    CSIS認為只要做到4點就可以在「基礎模擬」、「悲觀模擬」、「樂觀模擬」3個情況中抵禦共軍侵略成功，但台灣必須要大力反抗，如果沒有的話，所有的一切都是徒勞。（資料照）

    2023/01/11 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日對中國2026年攻台進行24次兵棋推演，為歷來最大規模的兩岸戰爭模擬之一，CSIS認為只要做到4點就可以在「基礎模擬」、「悲觀模擬」、「樂觀模擬」3個情況中抵禦共軍侵略成功，但台灣必須要大力反抗，如果沒有的話，所有的一切都是徒勞。

    CSIS的24次兵棋推演主要分成5大部分進行，分別為「基礎模擬」、「悲觀模擬」、「樂觀模擬」、「台灣孤立無援模擬」與「末日模擬（高度悲觀）」，有4個前提被設為固定不變的「常數」，只要做到這4個「常數」，中共不太可能在2026年成功侵略台灣。

    第一點為：台灣要大力反抗，如果沒有，所有的一切都是徒勞的。第二為：美軍必須在幾天內投入全部能力加入抗敵行動，拖延與折衷措施將會使防禦台灣變得更困難，並增加美軍的傷亡，增加中國在台灣建立不可分割的據點。第三為：美國必須使用在日本的基地，沒有日本的基地，美國將無法派出眾多的戰鬥機與攻擊機。第四為：美國必須擁有足夠的反艦飛彈。

    CSIS指出，台灣無法使用「烏克蘭模式」，因為一旦中共開始侵略，任何的援軍與奧援都不可能送到台灣，必須要在戰爭開始前就做好準備，建議美國想要在台海衝突當中取得成功，必須要儘快採取行動，其中包括加強美軍在日本和關島的基地抵禦中國飛彈襲擊，將海軍轉型成更小、生存能力更強的軍艦、優先考慮潛艇和轟炸機部隊、部署較便宜的戰鬥機並讓台灣用更平價的武器武裝軍隊，畢竟昂貴的軍艦在中國第一波打擊中不太可能倖存。

    CSIS直言，雖然做好上述準備，美國會以較低的代價「慘勝」，但美國、中國、台灣都在這場戰事中付出慘烈代價，高損失將會危害美國多年來的國際地位，台灣軍力將嚴重退化，島上的基礎設施、電力、經濟將嚴重受損，中國兩棲戰力、海軍一蹋糊塗。

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