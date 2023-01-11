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    張善政被疑酒駕稱「抿一下」紅酒 王定宇：首位承認酒駕的院轄市長

    桃園市長張善政（圖中）被爆疑似在餐敘後，又自行駕車到平鎮集水廠視察水情，張善政雖強調當時只有抿了兩小口紅酒，立委王定宇批評，張善政應該是史上首位自己承認酒後駕車的院轄市長。（資料照）

    桃園市長張善政（圖中）被爆疑似在餐敘後，又自行駕車到平鎮集水廠視察水情，張善政雖強調當時只有抿了兩小口紅酒，立委王定宇批評，張善政應該是史上首位自己承認酒後駕車的院轄市長。（資料照）

    2023/01/11 08:22

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長張善政被爆疑似在餐敘後，自行駕車到平鎮集水廠視察水情，張善政強調當時只有抿了兩小口紅酒。立委王定宇批評，張善政應該是史上首位自己承認酒後駕車的院轄市長，並強調「原則只有一個，碰酒就不可以碰方向盤！」網友也砲轟「市長這種德行！桃園警察情何以堪！怎麼執法！」

    民進黨議員余信憲PO出，張善政在9日晚間餐敘「手拿紅酒照」，10日凌晨零時多張善政卻自行駕車到平鎮集水廠視察水情，引發外界質疑張善政是否酒駕，張善政對此強調他當時只有抿了兩小口紅酒，且距離他開車已過了5個小時，並稱「各位算一下，這會是酒駕嗎，用常理判斷，其實答案非常清楚」。

    對此王定宇在臉書發文批評，張善政是史上首位自承酒後駕車的院轄市長，並指社會新聞看到很多「酒空ㄟ」酒駕後，都會一直盧警察說「我只有喝一小口…隔很久了…我沒有醉…你看我像喝醉的嗎？」王定宇強調，其實原則只有一個，碰酒就不可以碰方向盤！並質疑，「大家不都強調『酒駕零容忍』嗎？」

    在該文底下網友也紛紛砲轟「錯誤的示範、知法犯法、罪加一等」、「以後桃園市民被抓到酒駕就說是張市長教的」、「他說抿一口而已！過五小時，有沒有酒駕自己知道！」、「市長這種德行！桃園警察情何以堪！怎麼執法！」、「市長做了醉好的示範」、「跟高雄落跑酒空並稱好兄弟」、「沒看過喝酒還開車竟不是先道歉的政治人物，原來在桃園算不算酒駕是自我認定，桃園以後是都不取締酒駕了嗎？」等。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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