宜蘭基層黨員怒噴派系問題 賴清德：會團結黨內

副總統賴清德（中排左）同額競選民進黨主席，赴宜蘭向黨員報告政見，會後與前宜蘭縣長候選人江聰淵（中排右）和離場的支持者握手致意。（記者蔡昀容攝）

2023/01/11 00:02

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕副總統賴清德同額競選民進黨主席，昨赴宜蘭舉辦政見發表會，同時聽取黨員建言。許多黨員直言，派系想著利益，難怪選得悽慘落魄，應更重視基層，也有年輕人發言，認為交通安全有很大問題；賴回應，基層的聲音他聽到了，會繼續努力，團結黨內，培養人才，並做執政者的後盾，會後並與黨員一一握手致意。

不只一位黨員批評，大家近年不重視基層，只管爭取媒體目光，各派系則想著自己的利益，難怪選得悽慘落魄；選舉沒有次次拿冠軍的道理，選輸沒關係，但黨內要團結合作，培養代表、村里長等基層人才（包含艱困選區山地鄉），並給予基層選舉資源，才能真正深入基層，體恤民意，打贏選戰。

請繼續往下閱讀...

有黨員認為，房價高、育兒費用高，兒女不敢生小孩，民進黨難獲年輕票認同；多位年輕人分別提出對台灣交通安全、港澳條例的憂慮，還有台灣主權問題；也有中年黨員希望賴先提出完整的兩岸論述，凝聚黨內共識。

賴清德表示，到各縣市座談，都聽到基層不受重視的聲音，黨部、立委等應要解決黨員的問題；他也同意應培養基層人才、團結才有機會贏等看法，未來會加強黨員間聯繫、開會、聯誼、教育訓練等。

賴清德說，他的黨主席選舉政見，第一個就是團結黨內以穩定政局，「執政黨」中的「黨」字排序最後，黨團結才能當執政者總統蔡英文的後盾，支持她推動政策，因應低薪、房價、少子女化、高齡化、氣候等挑戰；第二，要找回「清廉、勤政、愛鄉土」、「綠色執政，品質保證」招牌，並加強與年輕人的對話，重新找回中間選民、年輕選民和支持者的支持；最後，要繼續培養人才，才能把黨內堅韌意志和價值傳承下去，他主張堅持公開、透明的初選機制，讓年輕人也能參與。

對於交通問題，賴清德允諾會與蔡英文報告，並請中央與地方合作，落實「以人為本」的交通。

至於國家安全和主權問題，賴清德重申，我國除了採購和自製武器，蔡英文將義務役恢復成一年，訓練內容更紮實，薪資也提升。

對於國家主權，賴清德強調，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，只有台灣人民有權決定台灣的未來，並重申蔡英文「四個堅持」和「四個原則」和平、對等、民主、對話。

副總統賴清德（左3）同額競選民進黨主席，赴宜蘭向黨員報告政見。左起為立委范雲、陳歐珀、宜蘭縣黨部主委陳俊宇、前宜蘭縣長候選人江聰淵。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法