考試院統計資料查詢網上線 統計年報查閱限制延長至20年

考試院近來積極推動數位轉型，考試院表示「考試院統計資料查詢網」今（10）日上線，一站式服務方便使用者快速查詢、存取相關資料。（記者張維真攝）

2023/01/10 21:59

〔記者張維真／台北報導〕為了落實數位轉型，由考試院建置的統計資料查詢網今（10）日上線。考試院表示，該網站串接並分類考試院與所屬部會的統計年報資料，藉由「單表查詢」、「跨表查詢」、「排序查詢」、「統計名詞」等4個功能，提升使用便利性。該網站不僅提供一站式服務，亦重新優化相關功能，像是過往僅能查閱10年的統計年報限制也延長至20年。

考試院說明，過往考試院與考選部、銓敘部、保訓會、基金監理會的統計年報資料，分別建置在所屬部會的網站上，對於研究文官制度的人員而言，在查找相關資料時造成不便，加上繁雜的統計年報格式，也出現使用困難。

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為了解決前述問題，考試院重新優化並建置「考試院統計資料查詢網」，希望藉由一站式的服務，方便使用者快速查詢、存取相關資料，同時亦能整合跨部會的資料。此外，統計年報也從過去僅能查閱10年的限制延長至20年。網站的內建功能，不僅提供使用者需求產生統計資料，亦能製作成各式圖表。

考試院表示，該統計資料查詢網已於今（10）日上線，欲查詢相關資料的民眾可以自考試院網站首頁「熱門推薦」點選「統計資料查詢網」進入，該網站支援電腦、筆電、平板、手機等裝置瀏覽資料。

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