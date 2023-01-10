苗栗前三灣鄉長温志強貪污1289萬 監院13：0通過彈劾

苗栗縣無黨籍三灣鄉前鄉長温志強被監察院彈劾。（資料照）

2023/01/10 19:54

〔記者謝君臨／台北報導〕苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強於任職期間，多次向承攬政府採購標案的廠商收受賄賂，又利用三灣鄉公所2020年兩度辦理清潔隊隊員甄選的機會，分別向有意應徵者或應徵者的親友收賄，不法金額1289萬8100元；另為隱匿其相關不法所得，涉犯洗錢罪嫌。監察院今以13：0的票數全數通過彈劾温志強。

温志強於今年4月被檢調搜索後收押。苗栗地檢署偵結，認定温收賄的工程案達129案、人事案2案及洗錢案1案，不法所得達1289萬8100元，8月依涉犯貪污治罪條例、洗錢防制法、洩密罪及違反政府採購法將他起訴。

請繼續往下閱讀...

提案彈劾的監委林國明、蔡崇義、王麗珍指出，温志強擔任三灣鄉長，本應清廉自持，致力推動地方建設，為民謀福利，詎其竟利用職務權限，伺機索取賄賂中飽私囊，多次利用督辦鄉公所各項公共工程的職務上機會，向承攬政府採購標案的廠商收受賄賂，又為隱匿其相關不法所得，另涉犯洗錢罪嫌。

3位監委說，温志強所為已嚴重違反公務員服務法的規定，相關違失事證明確，且情節重大，因此依憲法及監察法規定提案彈劾，移付懲戒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法