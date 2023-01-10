巴拉圭眾院議長拜會 游錫堃：續推國會外交成為雙邊關係助力

立法院長游錫堃下午會見巴拉圭眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）訪問團」。（立法院提供）

2023/01/10 20:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃下午會見巴拉圭眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）訪問團」，羅培斯議長表示，台巴兩國已經有65年邦誼，過去多年來不管是在民主自由的進程上，或是雙方互惠交流上都有顯著的進步。同時他也感謝台灣長期在經貿及教育領域上提供巴國各項協助，身為國會的一分子，他誠心希望台巴雙邊國會能夠有更緊密的關係，持續推動國會外交，成為外交部門及行政部門的助力，並透過議員們的配合，讓雙邊國會合作更上層樓。

羅培斯並表示，祝福台灣人民未來持續蓬勃發展，心想事成，達成所有勾勒出的美好未來，巴國同樣也會持續堅定地讓雙邊關係持續深化。

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游錫堃說，近年來，中國在經濟和戰略上快速擴張，以「一帶一路」對許多國家誘之以利。但事實證明，「一帶一路」承諾的基礎建設及貸款，已經讓許多開發中國家，陷入債務泥沼。光是2022年一整年，「國際貨幣基金組織」（IMF）就必須釋出4千多億美元來協助這些違約國家。在COVID-19疫情期間，中國也不斷趁人之危，利用「疫苗外交」向許多中南美洲國家強力施壓，意圖換取雙方更進一步的合作。巴國政府堅拒中國的惡勢力，持續與我國維持穩固的邦誼。對此他要對巴國的堅定立場表達高度敬意。相信未來包括我國在內的民主理念相近國家，會持續協助巴國提昇國內疫苗施打率，台巴兩國關係也能繼續在互惠互利的基礎上繼續發展。

游院長也提到，與全球自由民主國家截然不同的是，中國是一個威權體制的國家，受到中國傳統政治思想影響，在「天無二日，土無二王」、「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」思維的驅使下，抱守「犯我中華者雖遠必誅」的天朝心態，對內壓迫、對外擴張，不僅造成印太地區的緊張，也對全球和平穩定造成巨大威脅。因此，對於巴國堅定與我國維持緊密邦誼，不接受中共誘惑，在此他要代表台灣國會表達誠摯崇高的敬佩，祝福羅培斯議長與在場貴賓身體健康、旅途愉快，台巴兩國邦誼永續發展。

「台灣-中南美洲暨加勒比海各國國會議員友好協會」會長邱志偉也表示，感謝巴國過去65年對台灣的支持，並在國際上為台灣發聲及爭取國際空間，縱然台巴兩國地理距離遙遠，但感情卻很接近，希望兩國繼續發展友好關係。

立法院長游錫堃下午會見巴拉圭眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）訪問團」。（立法院提供）

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