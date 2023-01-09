晉見蔡英文 巴拉圭議長：相信兩國能繼續在國際一同努力

眾議院議長羅培斯晉見蔡英文總統時表示，相信台巴兩國能繼續在國際上一同努力，希望人民之間的相互祝福能支持政府的雙邊關係。（圖擷取自總統府YouTube直播）

2023/01/09 13:09

〔記者陳昀／台北報導〕南美洲友邦巴拉圭共和國4月總統大選牽動與台邦誼，在野黨候選人拋出當選就與台灣斷交、改與中國開展關係。同一政黨的眾議院議長羅培斯今率團前往我總統府晉見蔡英文總統時表示，相信台巴兩國能繼續在國際上一同努力，讓大家看到人民在和平穩定的環境中，仍可以繼續繁榮發展，也希望人民之間的相互祝福能支持政府的雙邊關係。

羅培茲隸屬巴拉圭在野黨「真正激進自由黨」（PLRA，又稱藍黨），該黨總統候選人艾里格里日前向路透社表示，一旦當選將與台灣斷交，轉與中國開展關係，以幫助巴拉圭的大豆、牛肉外銷，他認為巴拉圭未從與台灣的關係中得到足夠回饋；執政黨紅黨總統候選人潘尼亞則主張捍衛60多年來的邦誼。

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羅培斯表示，台灣與巴拉圭有長達65年的雙邊邦誼，地理相隔遙遠，但友誼、情感讓我們緊緊結合在一起，非常感謝及肯定台灣在各領域為巴拉圭所做的捐助和合作，讓獎學金生有機會來到台灣接受不同的教育，同時透過台巴科技大學計畫，讓更多年輕學子有機會為人生做好萬全準備。

羅培斯也說，非常感謝總統府對訪團的接待與歡迎，對眾議院的接待也代表對巴拉圭人民的友好，雖然訪團成員隸屬不同政黨屬性，但也證明民主就是生活的方式，最重要的就是相互尊重。

他強調，相信台巴兩國能繼續在國際社會一同努力，讓大家充分看到人民可以在和平穩定的環境繼續繁榮發展，不僅期盼兩國合作邦誼繼續合作前進，也希望人民之間的相互祝福，能夠支持政府之間的雙邊關係。

蔡英文表示，這是羅培斯及訪團成員第一次率團訪台，相信大家的到來能讓雙邊關係往前推進一大步；過去6年多來，台灣跟巴拉圭持續在各領域深化交流，有非常豐碩的成果，像是台巴科技大學順利辦學，成為培育巴國工程和科技人才的搖籃，雙邊經貿關係也不斷提升，即使面臨疫情，去年1到10月雙邊貿易額仍創新高，超過2.2億美元。

蔡英文特別感謝巴拉圭長期為台灣發聲，去年多位議員以一人一信函的方式，力挺台灣參加WHA、ICAO、UBFCC等國際組織，這些強勁的支持力道都讓我們感到非常溫暖。

她強調，面對威權主義持續擴張，我們在民主陣線的盟友一定要加強合作，才能共同守護我們的生活方式，在座貴賓都是台灣好朋友，期待台灣跟巴拉圭能繼續努力攜手合作，為國際社會帶來更多貢獻。

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