平均地權條例修正案三讀通過 花敬群：感謝立院支持盼市場穩健

內政部代理部長花敬群今主持2022年度「鳳凰獎楷模表揚典禮」，對於平均地權條例修正案三讀通過，他表示非常感謝立法院支持，這是國人期待的結果。（記者闕敬倫攝）

2023/01/10 16:59

〔記者闕敬倫／新北報導〕2022年度「鳳凰獎楷模表揚典禮」今下午在新北市新店區大坪林聯合開發大樓舉行，內政部代理部長花敬群陪同行政院長蘇貞昌出席頒獎。針對「平均地權條例」修正案三讀通過，花敬群表示，非常感謝立法院支持，這是國人期待的結果，至於中小型建商可能倒閉的問題會再觀察，市場健全、穩定的體系是更重要的基礎。

有媒體問及「平均地權三讀通過是否為落實居住、土地正義的第一步」，花敬群說，他要非常感謝立法院全力的支持，讓平均地權條例可以順利地完成二讀、三讀程序，平均地權條例的修法是為了要抑制過往房地產市場的炒作歪風，對於基本需求的交易以及廠商正常營運行為，基本上都不會有直接的衝擊和影響。

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花敬群說，房地產市場或住宅體系都是為了服務人民的生活以及居住需求，內政部希望這部分的功能能夠被凸顯，被強調，能夠持續地降低炒作、投機的行為，他認為這是國人非常期待的結果。

至於外傳業界擔心中小型建商可能會有倒閉潮，建商公會也發表聲明痛批政府霸凌製造業，花敬群指出，市場會有它的機制，當然對於一些體質比較有問題的廠商，就機制面後續會再來觀察，是不是真的有發生類似問題，如果需要相關協助、資源的提供，政府也不會完全袖手旁觀。

花敬群強調，大家都期待市場整體健全、穩定，這是很重要的一個基礎，短期的一些衝擊或者是一些波折，實質上都可以調整、試圖補救，但是完整、健全的體系可能會是更重要的政策思考。

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