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    睽違3年再組團 西班牙跨黨派眾議員抵台訪問

    西班牙眾議院衛生委員會主席羅美洛（Rosa Romero Sanchez）應邀率5位跨黨派議員組團訪台，外交部歐洲司副秘書長劉拓接機歡迎。（外交部提供）

    西班牙眾議院衛生委員會主席羅美洛（Rosa Romero Sanchez）應邀率5位跨黨派議員組團訪台，外交部歐洲司副秘書長劉拓接機歡迎。（外交部提供）

    2023/01/10 16:35

    〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲友人密集訪台！西班牙眾議院衛生委員會主席羅美洛（Rosa Romero Sánchez）今應邀率團訪台，是睽違3年餘再有西班牙議員團來訪。外交部發布新聞稿表達歡迎，並回顧西班牙眾院去年透過正式聲明關切台海局勢，強調盼持續攜手合作增進台海安全。

    西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛應我國政府邀請，於1月10日至14日率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員包括艾斯畢諾薩（Iván Espinosa）、德歐拉諾（Jaime De Olano）、塔爾諾（Ricardo Tarno Blanco）、阿隆索（José Ángel Alonso）及雷格納（Juan Diego Requena）等5位跨黨派眾議員。

    外交部指出，此訪團是西班牙國會自2019年11月訪台以來，西班牙議員再度組團來台，外交部表達誠摯歡迎之意。

    訪團在台期間將拜會立法院長游錫堃、行政院副院長沈榮津，並接受外交部政次蔡明彥設宴款待。另將拜會衛福部、陸委會、經濟部及農委會等，並參訪新竹科學園區，藉由實地訪察深入瞭解台灣發展現況，加強雙方在相關議題的交流合作，提升台西共享價值與友好關係。

    外交部提到，西班牙國會眾議院外交委員會去年10月通過「關注台灣海峽緊張局勢」聲明，是台西終止外交關係近50年來，西班牙國會首次通過的正式書面友台聲明。外交部樂見西國國會以具體作為表達對台海現狀遭破壞的關切，未來盼與西班牙等歐洲國家持續攜手合作，共同增進台海安全及區域的和平穩定與繁榮。

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