遭嗆被政治耽誤的綜藝咖 王世堅：林智堅長得帥更適合、我是野獸

王世堅今在台北市議會接受媒體採訪。（記者楊心慧攝）

2023/01/10 16:33

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市議員王世堅為新竹棒球場爭議怒轟前新竹市長林智堅是「草包」，甚至呼籲應送檢調查辦，林智堅的前助理、新竹市議員楊玲宜怒嗆對王的印象就只有跳海事件、高空彈跳、剃髮等，甚至還帶助理上摩鐵開房間，是被政治耽誤的綜藝咖；王世堅今下午反擊，林智堅比較適合當綜藝咖，他長得帥，「我不是，我是野獸」。

楊玲宜今日在臉書發文表示，王世堅是一位被政治圈耽誤的綜藝咖，是台灣政治史上最愛打賭又常常賭輸的政治人物，不然就是積欠員工勞健保付不出來，被工會代表提告，跟新竹市長高虹安一樣是個慣老闆。

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王世堅表示，林智堅更適合當綜藝咖，他長得帥，「我不是，我是野獸」，媒體追問為何說自己是野獸，王世堅卻突然靦腆的笑說：「欸……長相、作風。」

王世堅指出，民主社會鼓勵大家集思廣益、充分討論、再來形成共識，這是民主社會最偉大的地方，集思廣益、充分討論、形成共識，國家的意識，同胞的感情就是靠這樣凝聚起來的，不是「切來切去」，要求不能講這個、不能批評那個，好的領導者應是把餅做大，愈做愈大，讓我們台灣大家團結一條心，一致對抗中共。

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