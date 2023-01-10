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    張善政凌晨自駕視察水廠前餐敘 「喝紅酒」曝光被質疑酒駕

    桃園市議員余信憲臉書貼出張善政餐敘手拿紅酒照，批張善政「市長快醒醒，桃園停水災情嚴重，連國民黨議員都在臉書上求救，但災民看到你笑著拿紅酒杯、把酒言歡」。 （擷取自余信憲臉書）

    桃園市議員余信憲臉書貼出張善政餐敘手拿紅酒照，批張善政「市長快醒醒，桃園停水災情嚴重，連國民黨議員都在臉書上求救，但災民看到你笑著拿紅酒杯、把酒言歡」。 （擷取自余信憲臉書）

    2023/01/10 16:44

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今天凌晨零時多，自行駕車到平鎮集水廠視察水情，民進黨議員余信憲臉書曝光他昨晚餐敘「手拿紅酒照」，外界質疑張善政是否酒駕，對此，張善政今受訪時還原過程，強調他當時只有抿了兩小口紅酒，且距離他開車已過了5個小時，「各位算一下，這會是酒駕嗎，用常理判斷，其實答案非常清楚」。

    桃園市龍潭區三坑抽水站7日爆管，造成南桃園逾33萬戶大停水，直到昨（9日）上午各區才陸續復水，但仍有民眾無水可用，張善政昨晚10點多接到議員黃敬平反映，平鎮區有多數社區大樓沒水，張善政今天凌晨零時多，自行駕車到平鎮集水廠了解水情。

    據悉，張善政昨晚曾出席一場餐會，余信憲在臉書貼出他在餐敘會場手拿紅酒的照片，批「市長快醒醒，桃園停水災情嚴重，連國民黨議員都在臉書上求救，但災民看到你笑著拿紅酒杯、把酒言歡」，另比對張善政凌晨自行開車視察平鎮集水廠，外界質疑張善政是否有酒駕。

    張善政受訪還原整個過程說，昨晚是教育界朋友的餐敘，大概是晚上7點左右，那時候他拿紅酒抿了一下，「我不太會喝酒，所以我一向不會多喝酒，大概都是在嘴巴抿一下」。

    他大概7點半多離開餐敘會場，由他的駕駛送回家，回家梳洗了一下，沒多久就接到黃敬平電話，反映平鎮那邊還是沒有水，他就先打電話連絡幾個局處，了解為什麼平鎮有些地方還是沒有水，也聯絡自來水公司董事長，請他督促屬下等等，電話連絡花了一些時間，後來覺得親自到現場看一下比較好，大概凌晨0點的時候離開家，自行開車到平鎮。

    張善政強調，「各位算一下，抿兩小口的紅酒，過了大概5個鐘頭，會是酒駕嗎？這個用常理判斷，其實答案非常清楚」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    張善政受訪時還原過程，強調他當時只有抿了兩小口紅酒，距離他開車已過了5個小時。 （記者鄭淑婷攝）

    張善政受訪時還原過程，強調他當時只有抿了兩小口紅酒，距離他開車已過了5個小時。 （記者鄭淑婷攝）

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