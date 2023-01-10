柯文哲已無權力被踹一邊 王世堅：再補兩腳是俗辣我不幹

王世堅今在台北市議會接受媒體採訪。（記者楊心慧攝）

2023/01/10 16:20

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市議員王世堅為新竹棒球場爭議怒轟前新竹市長林智堅是「草包」，甚至呼籲應送檢調查辦，遭批評是新竹市長高虹安的側翼，王世堅今表示，他和高虹安從來不認識，他更強調自己是民進黨中第一個柯黑，也是永遠的柯黑，只是柯文哲現在已無權力，就像被踹到一邊去了，一個被踹到一邊、在喘氣的人，我們跳出來補踹兩腳，這是俗辣，他不幹這種俗辣的事。

王世堅今下午在台北市議會接受媒體訪問，他表示只和高虹安見過一次面，是在電視台的節目上，也沒任何交情，他昨天會知道數字，是新竹市政府提供給媒體，經過媒體報導他才知道，並非有任何私下的管道得到資料，至於高虹安的助理費，他認為應該依比例原則討論，若60萬的助理費要討論2個月，那12億的新竹棒球場不就要討論300年，這不是很奇怪嗎？

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至於民眾黨的部分，王世堅說，過去8年前民進黨和前台北市長柯文哲合作選市長，他盡了很大的力氣幫忙，但柯文哲當上市長後，他第一個發現柯文哲很惡劣，王世堅是民進黨中第一個柯黑，也是永遠的柯黑。

「請問當時王世堅跟柯文哲在對抗、我發現他問題的時候，這些側翼網軍多少是民進黨有參與的？民進黨和柯文哲的那段，我可以說民進黨跟柯文哲當時勾結嗎？我可以這樣講嗎？」王世堅強調，別再說無聊荒唐的話，對柯文哲而言，最大柯黑就是王世堅，可以看8年來所有歷史。

王世堅說：「所以不要用這糟蹋我，我男子漢大丈夫，柯文哲現在已經沒有權力，他卸下來了就像被踹到一邊去了，一個被踹到一邊、在喘氣的人，我們跳出來補踹兩腳，這是俗辣，我不幹這種俗辣的事，他位高權重、囂張傲慢時，我強力K他，就是這麼簡單，同樣現在國家，行政院長是最高行政首長，他為高權重、把持所有的權位資源時，我們就應該勇敢監督他。」

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