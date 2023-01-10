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    德國會訪團：訪台就是送出訊號 民主夥伴團結對抗軍事威脅

    「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」今晉見蔡英文總統，由德國國會國防委員會主席史琪曼、自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格共同率領。（圖擷取自總統府直播）

    「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」今晉見蔡英文總統，由德國國會國防委員會主席史琪曼、自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格共同率領。（圖擷取自總統府直播）

    2023/01/10 13:24

    〔記者陳昀／台北報導〕「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」抵訪台灣，今天前往晉見蔡英文總統。自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格表示，他們雖奉行「一中政策」，但也深信改變台海現狀需要共識，以武力或威脅是不可接受的，因此這次訪問就是送出一個訊號，讓我們能團結跟民主夥伴站在一起，對抗可能的軍事威脅。

    此次訪團由德國國會國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）、自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格（Johannes Vogel）共同率領。

    史琪曼致詞表示，之所以訪問台灣，是因為我們是好朋友，都過著民主自由的生活，去年2月24日隨著俄羅斯入侵烏克蘭，世界局勢大為改變，當時並不是俄羅斯第一次入侵烏克蘭，卻敲醒警鐘，讓歐洲、德國、全世界都醒過來，也見證到烏克蘭的死亡人數還在持續攀升、持續影響全世界。

    史琪曼強調，他們要來到這個美麗寶島，跟民主夥伴更緊密地站在一起，因為我們都希望能夠過著和平生活，我們也希望未來的子孫能夠過著和平的生活。

    佛格先以「中文」問候蔡總統，並表示，昨天有機會與台灣朝野立委見面，非常高興能見證台灣是從威權轉型到民主的典範，使台灣現在是既開放又穩定的民主社會，也有許多和平的政黨輪替，這是非常難得的。

    佛格表示，無論是德國國會、政府，以及整個歐洲，基本上都是奉行「一中政策」，但同時，他們也也深信，要改變台海現狀必須有雙方共識，以武力片面改變台海現狀，或威脅使用武力，這是不可接受的，這是整個國際社會的立場，無論在G7或德國。

    佛格強調，事實上，自民黨黨團都非常重視和平自由，因此，這次訪問台灣就是送出一個訊號，讓我們能團結跟民主夥伴站在一起，對抗可能的軍事威脅。

    訪團成員另包括奧芮娜塔（Renata Alt）、庫勒（Konstantin Kuhle）、艾萱杜（Christine Aschenberg-Dugnus）、雷西特（Ulrich Lechte）、穆勒（Alexander Müller）、穆勒羅森特（Frank Müller-Rosentritt）、瑟梅特（Rainer Semet）、古德（Nils Gründer）共10位國會議員，以及國防委員會主席辦公室主任暨訪團發言人舒茲（Cord C. Schulz）。

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