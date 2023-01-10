藍綠總召交鋒！ 曾銘宗：柯建銘把還稅於民泛政治化

國民黨團今（10）日召開「稅收超收！行政失靈！」記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰、首席副書記長謝衣鳯出席。（記者王千豪攝）

2023/01/10 11:35

〔記者王千豪／台北報導〕政府去年稅收超徵4500億元，行政院長蘇貞昌宣布年後普發6千元現金，立法院國民黨團昨日也提「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，主張發現金一萬元、過年前完成立法程序等。立法院民進黨團總召柯建銘抨擊，國民黨不要因一場勝利沖昏頭。對此，國民黨團總召曾銘宗今（10）日反批，柯把還稅於民泛政治化。

國民黨團今日召開記者會，曾銘宗會後接受媒體聯訪，針對柯建銘的批評，曾說，國民黨並沒有因為去年11月26日的勝選就感到高興，「一點高興的心情都沒有」，反而是柯建銘把還稅於民泛政治化，明明做得到，卻不願意做，因為柯政治算計、政治考慮。

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曾銘宗指出，他猜民進黨因內閣正要改組，想把大紅包延後給，由之後的行政院長來發布。他奉勸柯建銘，這是關係到2300萬民眾的福利、民生需求，國民黨團沒有過多的政治算計。

針對甫三讀通過的「平均地權條例部分條文修正案」，曾銘宗說，蔡政府希望透過這個條例，壓抑相關房價，大方向他們支持，但裡面有一些條文不一定真的能達到制訂的目的。本來蔡政府，尤其民進黨團也希望拿下來協商，但最後沒有拿下來協商。他強調，民進黨完全執政，完全負責，「我們尊重立法院相關立法程序」。

媒體詢問，對於內閣改組時間點以及前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄被點名接替閣揆的看法，曾銘宗說，希望蔡政府好好檢討，趕快進行內閣的改組，尤其幅度一定要大改。至於陳建仁、顧立雄是否合適，到時候如果真的上來，國民黨團會檢視新閣揆的能力。

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