為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍綠總召交鋒！ 曾銘宗：柯建銘把還稅於民泛政治化

    國民黨團今（10）日召開「稅收超收！行政失靈！」記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰、首席副書記長謝衣鳯出席。（記者王千豪攝）

    國民黨團今（10）日召開「稅收超收！行政失靈！」記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰、首席副書記長謝衣鳯出席。（記者王千豪攝）

    2023/01/10 11:35

    〔記者王千豪／台北報導〕政府去年稅收超徵4500億元，行政院長蘇貞昌宣布年後普發6千元現金，立法院國民黨團昨日也提「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，主張發現金一萬元、過年前完成立法程序等。立法院民進黨團總召柯建銘抨擊，國民黨不要因一場勝利沖昏頭。對此，國民黨團總召曾銘宗今（10）日反批，柯把還稅於民泛政治化。

    國民黨團今日召開記者會，曾銘宗會後接受媒體聯訪，針對柯建銘的批評，曾說，國民黨並沒有因為去年11月26日的勝選就感到高興，「一點高興的心情都沒有」，反而是柯建銘把還稅於民泛政治化，明明做得到，卻不願意做，因為柯政治算計、政治考慮。

    曾銘宗指出，他猜民進黨因內閣正要改組，想把大紅包延後給，由之後的行政院長來發布。他奉勸柯建銘，這是關係到2300萬民眾的福利、民生需求，國民黨團沒有過多的政治算計。

    針對甫三讀通過的「平均地權條例部分條文修正案」，曾銘宗說，蔡政府希望透過這個條例，壓抑相關房價，大方向他們支持，但裡面有一些條文不一定真的能達到制訂的目的。本來蔡政府，尤其民進黨團也希望拿下來協商，但最後沒有拿下來協商。他強調，民進黨完全執政，完全負責，「我們尊重立法院相關立法程序」。

    媒體詢問，對於內閣改組時間點以及前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄被點名接替閣揆的看法，曾銘宗說，希望蔡政府好好檢討，趕快進行內閣的改組，尤其幅度一定要大改。至於陳建仁、顧立雄是否合適，到時候如果真的上來，國民黨團會檢視新閣揆的能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前財長蘇建榮︰稅收超徵是經濟擴張成果
    2023/01/10 05:30

    前財長蘇建榮︰稅收超徵是經濟擴張成果
    自打臉？國民黨立院黨團提案舉債發現金
    2023/01/10 05:30

    自打臉？國民黨立院黨團提案舉債發現金
    普發現金是超徵最佳解方？學者：未來應制度化
    2023/01/09 17:34

    普發現金是超徵最佳解方？學者：未來應制度化
    坦言過年前發現金「來不及」 柯建銘：將以最快速度通過預算
    2023/01/03 18:50

    坦言過年前發現金「來不及」 柯建銘：將以最快速度通過預算
    政治今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播