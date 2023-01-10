為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    希望楊源明留任北市警察局長？ 蔣萬安：尊重中央職權

    被問到是否想留下楊源明？蔣萬安僅說，尊重中央職權，身為台北市長，一定確保台北市治安的穩定。（記者田裕華攝）

    被問到是否想留下楊源明？蔣萬安僅說，尊重中央職權，身為台北市長，一定確保台北市治安的穩定。（記者田裕華攝）

    2023/01/10 11:07

    〔記者楊心慧／台北報導〕警察大學校長陳檡文提早退休，台北市警局長楊源明因資歷最深、學經歷豐富，被規劃升任警大校長；警大47期的楊源明，從警初期從北市基層刑警出身，對北市非常熟稔，加上行事幹練、處事明快且身段柔軟，近期有效穩定北市治安，故目前警界傳出，新任台北市長蔣萬安希望楊能留任，該人事調動尚在溝通中；但蔣萬安今受訪僅回應，尊重中央的職權，身為台北市長，一定確保台北市治安的穩定。

    近期在各縣市治安、警紀問題頻出狀況下，外界對於擔任北市警局長的楊源明，有效平穩治安相當肯定，蔣萬安就任北市長後，楊源明為讓蔣掌握北市治安現狀，也在蔣就任第二天赴警局時，便召集所有一級主官管，進行簡報，獲得蔣的諸多肯定，因此警署於規劃警署督察室主任張榮興接任北市警局長時，警界就傳出，蔣萬安因有自己的人選與看法，對於這項人事安排有所意見，讓人選尚在溝通中。

    蔣萬安今上午出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會，宣傳台灣燈會周邊商品，會前聯訪被問到是否想留下楊源明？蔣萬安僅說，尊重中央職權，身為台北市長，一定確保台北市治安的穩定。

    媒體追問楊源明能力足以繼續留任？蔣萬安指出，楊局長在過去這段時間，盡心盡力且堅守崗位，台北市相關的治安，還有警政業務也都非常順利，但人事的部分就尊重中央的職權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    史上最大波》8高階警官換將 首長搶人
    2023/01/09 05:30

    史上最大波》8高階警官換將 首長搶人
    6都警局長5異動 跳脫藍綠拚治安
    2023/01/09 05:30

    6都警局長5異動 跳脫藍綠拚治安
    楊源明被規劃掌警大 傳蔣想留他
    2023/01/09 05:30

    楊源明被規劃掌警大 傳蔣想留他
    蔣萬安對警局長人選有意見？ 北市府：無此傳聞
    2023/01/09 05:30

    蔣萬安對警局長人選有意見？ 北市府：無此傳聞
    政治今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播