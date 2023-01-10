希望楊源明留任北市警察局長？ 蔣萬安：尊重中央職權

被問到是否想留下楊源明？蔣萬安僅說，尊重中央職權，身為台北市長，一定確保台北市治安的穩定。（記者田裕華攝）

2023/01/10 11:07

〔記者楊心慧／台北報導〕警察大學校長陳檡文提早退休，台北市警局長楊源明因資歷最深、學經歷豐富，被規劃升任警大校長；警大47期的楊源明，從警初期從北市基層刑警出身，對北市非常熟稔，加上行事幹練、處事明快且身段柔軟，近期有效穩定北市治安，故目前警界傳出，新任台北市長蔣萬安希望楊能留任，該人事調動尚在溝通中；但蔣萬安今受訪僅回應，尊重中央的職權，身為台北市長，一定確保台北市治安的穩定。

近期在各縣市治安、警紀問題頻出狀況下，外界對於擔任北市警局長的楊源明，有效平穩治安相當肯定，蔣萬安就任北市長後，楊源明為讓蔣掌握北市治安現狀，也在蔣就任第二天赴警局時，便召集所有一級主官管，進行簡報，獲得蔣的諸多肯定，因此警署於規劃警署督察室主任張榮興接任北市警局長時，警界就傳出，蔣萬安因有自己的人選與看法，對於這項人事安排有所意見，讓人選尚在溝通中。

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蔣萬安今上午出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會，宣傳台灣燈會周邊商品，會前聯訪被問到是否想留下楊源明？蔣萬安僅說，尊重中央職權，身為台北市長，一定確保台北市治安的穩定。

媒體追問楊源明能力足以繼續留任？蔣萬安指出，楊局長在過去這段時間，盡心盡力且堅守崗位，台北市相關的治安，還有警政業務也都非常順利，但人事的部分就尊重中央的職權。

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