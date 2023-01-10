限制私法人購屋、重罰炒作行為 立院三讀通過平均地權條例修正案

平均地權條例部分條文修正草案10日三讀通過，民進黨立委王美慧（右一）等多位女立委手持標語在場中拍照記錄這一刻。（記者廖振輝攝）

2023/01/10 09:54

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「平均地權條例部分條文修正案」，本次修法重點包含限制預售屋換約轉售、私法人買住宅採許可制、建立吹哨者檢舉制度、預售屋解約申報，與重罰房市炒作行為等「打炒房五招」，其中炒作行為被查核屬實者，將按交易戶數，處新台幣100萬元以上、5000萬元以下罰緩。

立院內政委員會去年12月21日初審通過「平均地權條例部分條文修正草案」，在朝野高度共識下，初審幾乎照行政院版本通過。

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內政部代理部長花敬群表示，本次修法主要目的是為打擊炒房，健全房市交易秩序，但不會影響市場正常交易，就長期而言，亦將有助於引導市場回歸穩健發展，協助不動產產業永續經營，並保障國人購屋權益與居住正義。

內政部補充，有關私法人購買住宅許可制部分，已將私法人因必要及正當用途取得住宅之情況納入修法規範，將不會影響私法人未來必要的業務營運。例如近期業者最關心之推動都更危老重建部分，目前已規劃將參與都更危老或一般合建，而依合建分售、合建分屋契約或合建附買回條款取得住宅之情形，納入「免經許可」項目，且不受5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記之限制；另因參與都更危老重建而需事先購入住宅進行整合之情形，雖將納入「需經內政部許可」項目，但會在子法規定提供便捷程序，以不影響現況為原則。此外，申請案件原則也會在7個工作天內完成審查，讓合理的交易需求順利運行。

三讀條文規範，私法人購買住宅用房屋採許可制，限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記，僅限參與都更危老整建使用、作為員工宿舍、具規模的長期出租經營等3大目的。

另外，預售屋或新建成屋買賣契約，除配偶、直系、二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，禁止轉讓給第3人。建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者可按戶數處罰50萬至300萬元。

新法也規定，「以電子通訊、網際網路、說明會或其他傳播方式散佈不實資訊，影響不動產交易價格」、「與他人通謀或為虛偽交易，營造不動產交易活絡之表象」與「自行、以他人名義或集結多數人違規銷售、連續買入或加價轉售不動產，且明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利」等，可按交易戶數處罰100萬以上、5000萬元以下罰鍰，未限期改正者可連續處罰，重罰炒作行為。

平均地權條例部分條文修正草案10日三讀通過。（記者廖振輝攝）

平均地權條例部分條文修正草案10日三讀通過，立法院副院長蔡其昌敲下議事槌。（記者廖振輝攝）

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