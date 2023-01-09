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    揭「國王新衣」超徵210億遭柯文哲嗆 苗博雅：柯應面對自己雙標

    台北市議員苗博雅揭發前台北市長柯文哲任內超徵210億元地方稅，但過去從未喊出還稅於民，如今民眾黨卻不斷主張還稅於民，此凸顯柯文哲雙重標準、為選票媚俗。 （記者鄭名翔攝）

    台北市議員苗博雅揭發前台北市長柯文哲任內超徵210億元地方稅，但過去從未喊出還稅於民，如今民眾黨卻不斷主張還稅於民，此凸顯柯文哲雙重標準、為選票媚俗。 （記者鄭名翔攝）

    2023/01/09 17:28

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市長柯文哲不滿遭社會民主黨台北市議員苗博雅揭發，任內超徵210億元，今怒嗆苗混淆視聽、是民進黨側翼，應直接加入民進黨而別假裝是社民黨；對此，苗博雅反擊，所列210億元全是紮實地方稅，而柯文哲過去從未喊出還稅於民，但民眾黨卻不斷主張還稅於民，此凸顯柯文哲雙重標準、為選票媚俗，自己只是揭發「國王新衣」的人，柯文哲惱羞成怒「氣噗噗」，呼籲柯「好好面對自己的雙標」。

    苗博雅認為，超徵稅收每一分錢都是依法徵收，因此應用於好好建設，尤其當前年輕人壓力大，包括幼托、長照、教育、居住正義、軍事國防都須稅金，若政府因比預期好的景氣而多收稅金，應用於建設，而非不排富普發現金，自己主張向來如此、從未改變過。

    苗博雅指出，會列舉出地方稅超徵問題就是要凸顯藍營雙標問題，例如台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都將超徵稅收用於市政建設或還債，此都為正確做法，但遇到政治鬥爭時，就喊話中央發現金，此做法是為政治扭曲事實及專業。

    苗博雅進一步指出，自己所列台北市超徵210億元，均是來自地價、土徵、牌照、印花、娛樂稅等地方稅，並非前北市府發言人陳智菡瞎扯稱中央統籌分配款才導致的超徵，此為柯文哲任內8年超徵地方稅金額，但柯文哲從未說過要還稅於民，因他很清楚知道超徵是因預算預估與實際值有所落差。

    苗博雅表示，近期大家看到民眾黨團不斷在立院要求還稅於民，而自己點出柯文哲任內超徵問題，如同是在路邊點出「國王新衣」的小孩，刺痛柯文哲的「雙重標準」，凸顯他為爭取選票而媚俗、放棄過去一向自豪的財政紀律，如今被揭穿才惱羞成怒「氣噗噗」。

    苗博雅強調，超徵稅金要如何運用，各政黨都不應雙標，應回歸本質討論，而自己標準清楚一致，獨排眾議主張不能不排富普發現金，也請柯文哲不要因被揭發後就動輒躲進政黨惡鬥遮羞布，隨意批評別人是民進黨側翼，尤其自己的論述與民進黨不同，呼籲柯文哲「好好面對自己的雙標」。

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