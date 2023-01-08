向黨員報告台中場 賴清德：別受有心人疑美論影響

賴清德今晚到台中市政見發表，聽取黨員意見。（記者蘇金鳳攝）

2023/01/08 22:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕副總統賴清德今天晚上在台中市南區醒修宮舉行跟黨員報告政見發表會，黨員發言熱烈，也充滿焦慮；賴清德表示，面對中國的威脅，台灣要壯大自己的力量，向美國購買武器及台灣自製武器、恢復一年兵役，就是透過各種手段確保台灣安全，千萬不要受到有心人士讓懷疑美國的言語成功，對台灣非常不利。

賴清德更表示，他擔任黨主席後，會朝4方向努力，大刀闊斧的改革、民進黨執政不能貪污及染黑的情形，民進黨要有新使命，要將民進黨當初創黨的清廉、勤政、愛鄉土、綠色執政品質2塊招牌擦亮，找回民進黨創黨的初心，要培養年輕人及守護台灣。

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副總統賴清德今天晚上在台中市舉辦政見發表會，現場超過500位黨員出席，黨員都很焦慮質疑民進黨提名太慢、辯護太慢、政策沒有說明、選舉太溫和及假消息沒有馬上回應、黑金，更有人要求要開除高嘉瑜等，也有人說希望未來黨主席能聽到真正且有意義的檢討及聲音。

賴清德表示，不管選舉如何，要去面對改革，民進黨要有新使命，要守護台灣，確保台灣安全，面對中國的威脅，要提高自己保衛的力量，跟美國購買武器及自己研發武器，恢復兵役一年，就是各種手段，提供自己的保衛力量，千萬不要讓有心人士懷疑美國言論成功，對台灣非常不利，不要忘記對抗威權國民黨時有美國背後幫忙，過去經驗不要忘記，此外，他也表示，在經濟也要跟美國合作。

他並強調，民進黨不要忘記過去穿布鞋時代的理想，不能忘了初心，在野及執政理想都不能變，不要跟國民黨一樣黑一樣做壞事，社會不容許民進黨一點錯誤，因為民進黨是台灣本土，第一個土生土長的長大的本土政黨，民進黨成立存在就是要為台灣打拚為台灣存在，要比國民黨更正更穩更直。

賴清德表示，屬於言論自由要尊重，但扭曲就不能接愛，要就事論事，對於假消息， 民進黨未來建立一個制度，中央跟地方共同合作，第一時間要澄清。

賴清德表示，他當選後會大刀闊斧的改革，團結黨內，讓總統蔡英文好好執政，其次，民進黨執政不能貪污及染黑的情形，清廉、勤政、愛鄉土、綠色執政品質2塊招牌擦亮。第三培養年輕人，提出十年計畫，年輕在基層從政五成，第四民進黨守護台灣、促進和平，讓民進黨DPP縮寫是民主、和平及繁榮。

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