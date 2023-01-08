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    首頁　>　政治

    柯P明天拜會謝國樑 針對促進首都共同生活圈交流意見

    民眾黨主席、前台北市長柯文哲明天（9日）早上9點半將至基隆市政府拜訪，並當面恭賀基隆市長謝國樑就任；謝國樑表示非常歡迎，也將就如何促進北北基首都共同生活圈的共榮，與柯文哲交流意見。（記者俞肇福攝）

    民眾黨主席、前台北市長柯文哲明天（9日）早上9點半將至基隆市政府拜訪，並當面恭賀基隆市長謝國樑就任；謝國樑表示非常歡迎，也將就如何促進北北基首都共同生活圈的共榮，與柯文哲交流意見。（記者俞肇福攝）

    2023/01/08 22:45

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲明天（9日）早上9點半將至基隆市政府拜訪，並當面恭賀基隆市長謝國樑就任；謝國樑表示非常歡迎，也將就如何促進北北基首都共同生活圈的共榮，與柯文哲交流意見。

    謝國樑上任首週就拋出，在北北基桃千萬人口中，基隆市是唯一的非直轄市，各項待遇或市民權益都不如鄰近的直轄市，為了基隆市未來發展，希望讓基隆市民享有北北桃直轄市民的待遇。

    而擔任8年台北市長的柯文哲，對於如何方便台北基隆兩地通勤、解決交通等各項民生問題也有許多具體做法及想法，此次會面，雙方將進行意見交流，希望促進地方均衡發展，使首都生活圈共榮。

    此外，謝國樑這次競選三大主軸「引進產業、創造就業、關懷弱勢」，引進產業排在首位，也是他尋覓副手主要擇才條件；當時尚未卸任台北市長的柯文哲推薦民眾黨員的邱佩琳，求才若渴的謝國樑，對於邱佩琳在產業界的熟悉度，隨即請託邱佩琳擔任基隆市的副市長。

    另外，由於今天台北市立委補選作業剛結束，由國民黨的王鴻薇勝出，柯文哲明天拜訪謝國樑，恐怕柯文哲又是媒體追逐的熱門話題。

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