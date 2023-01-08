嘉縣「向黨員報告」黨內矛盾浮檯面 賴清德籲團結︰依黨部體制處理

嘉義縣長翁章梁出席賴清德政見說明會。（記者王善嬿攝）

2023/01/08 19:39

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨15日補選黨主席，同額競選的副總統賴清德今天下午4點，由民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達、立委陳明文、蔡易餘等人陪同，在嘉義縣創新學院舉辦「向黨員報告」政見說明會，黨籍鄉鎮長、縣議員等黨公職人員都到場，現場發言踴躍，去年選舉黨內矛盾也在會中浮出檯面。賴清德表示，黨內矛盾依據黨部體制處理，呼籲黨員團結、黨公職人員要了解民心，再度擦亮民進黨「清廉勤政愛鄉土」、「綠色執政品質保證」兩塊招牌。

針對台北市第三選區立委補選結果，民進黨籍吳怡農獲5萬4739票敗給國民黨籍王鴻薇，說明會結束後，媒體詢問賴清德對民進黨敗選有無看法？賴清德未回應，與黨員握手致意後搭車離去。

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陳明文表示，嘉義縣這幾年經過一定的黨內制度運作，已經步入政黨政治，嘉義縣派系已經結束，未來拚理念、拚價值，在民進黨體制內遵守黨章、黨規及黨的制度運作，如地方上沒人要參選，就要找人參選，地方上大家爭相要選，要先採協調方式，協調不成就進入初選制度，大家遵守初選制度，民進黨未來一定會更好。

陳明文說，這幾年這套機制都以一定運作程序進行，因此即使內部有矛盾也都能化解，如4年前嘉義縣長初選非常激烈，大家都以為民進黨分裂了，但當時擔任黨主席的蔡英文總統立即整合縣長、議長，化解對立氛圍，現在翁章梁縣長與張明達議長融洽合作、府會一家，積極為嘉義縣建設，使嘉縣轉型為農工大縣。

嘉縣議員黃嫈珺、黃榮利會中質疑，去年選舉他們兩人被排除在「國嘉隊」之外，蔡英文總統到嘉縣輔選活動，他們也都未被邀請，此外，正副議長選舉跑票問題，縣黨部也未處理。

參選朴子市長落敗的涂建軒會中質疑，去年選舉，黃嫈珺公開支持表妹、無黨籍朴子市長吳品叡，跑攤時也都與藍營人士坐同桌；另有黨員發言提到，去年太保市長選舉，民進黨籍黃榮利卻支持退黨的無黨籍鄭淑分，兩人不符合「國嘉隊」精神。

對此，黃嫈珺反批涂建軒沒有包容心，而黃榮利則質疑，初選制度是合理化黨部的私心，協調不具有公平性，他希望民進黨廢掉黨團、次級團體，初選前盡量先協調，協調後提出的候選人如真的不適合，黨中央有權駁回，避免「劣幣驅除良幣」。

翁章梁出面緩頰表示，正副議長跑票問題及黨內的矛盾，黨內有一定的機制，相信黨中央、嘉縣黨部會處理、解決；此次賴副總統與地方座談，希望基層黨員提出未來民進黨如何發展及改進不足的地方。

他說，民進黨是台灣第一個本土政黨，且產生過程中也沒那麼順利，民進黨在成立過程中承受很大的壓力，從非常少人透過選舉慢慢茁壯、長大，記得學運時與民進黨黨團在一起時，發現民進黨很大特色就是說話很「大聲」，對台灣社會的理想、民主的進步據理力爭，然而現在講話無法很大聲，需要檢討，因為民進黨最大資產，就是敢講、大聲講，此次九合一選舉挫敗，民進黨未來要能講話大聲，是大家的責任。

賴清德表示，從全國角度來看，南部縣市中，最穩的縣市長就是嘉義縣，縣議會又過半，議長、副議長順利當選，議員席次也非常好，有老將也有新兵，表示嘉義縣在大家共同打拚之下，交出一張很好的成績單，他對大家表達感謝及敬意，大家辛苦了，針對黨內矛盾，後續會根據黨部體制去處理。

賴清德表示，民進黨成立的目的就是為台灣打拚，沒有第二句話，所以一定要了解民眾的需求，參加公職選舉更要了解民心，針對各地反映包括台灣未來安全問題、民主及經濟如何進步、治安、司法、農民勞工等非常多意見，呼籲民進黨一定要團結，重新贏得社會對民進黨的認同、肯定，一起為民主、和平、繁榮打拚，不要辜負民眾的期待。

副總統賴清德（右三）到嘉義縣舉辦向黨員報告政見說明會，會後與黨員握手致意。（記者王善嬿攝）

賴清德今到嘉縣與黨員座談，說明蔡英文總統推行的政策，呼籲黨內團結、重新贏回民心。（記者王善嬿攝）

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