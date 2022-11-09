轟臉書粉專「找狗仔跟拍陳時中」假文件抹黑 國民黨報案提告

國民黨立委洪孟楷到警局報案。（擷取自洪孟楷臉書）

2022/11/09 23:22

〔記者林良昇／台北報導〕臉書粉專「無良公關公司」今晚發出一張疑為會議文件的圖片，內容提及透過網路攻擊縣市長候選人及狗仔跟拍等，文件下方有國民黨台北市長候選人蔣萬安、國民黨立委洪孟楷、李德維、台北市議員徐巧芯的簽名，藍營反控文件造假，到警局報案提告。

臉書粉專「無良公關公司」今晚發出一張疑似為會議文件的圖片，文件內容提及網路攻擊計畫，稱要操作社群對縣市長候選人發起攻擊，製造網路口水戰，還要找狗仔跟拍縣市長候選人行程。而文件下方則有蔣萬安、徐巧芯、洪孟楷、李德維的簽名，不知真偽。

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藍營則反控文件造假，簽名出現在文件上的李德維說，選舉剩下10幾天，果然綠營網軍又開始出動，假如是真的，那還有話可以說，但這樣的造假，把別人的簽名冠在假的文件上面，非常卑劣，而且偽造文書。

李德維指出，假文件上面包含蔣萬安、徐巧芯、洪孟楷還有他的簽名，相信都是從網路還有立法院的資料所蒐集到的，而不是真正本人所簽上去的，他要譴責綠營側翼的惡質選風，在選舉最後10幾天搞這種小手段、小技倆，他會到警察局去報案去提告。立委洪孟楷則在臉書PO出圖文說，他已到警局報案。

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