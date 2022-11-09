為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡其昌到水湳市場拜票 攤商直呼「本人比較帥」讓他好開心

    蔡其昌到水湳市場拜票，攤商直呼「本人比較帥」，讓蔡其昌好開心。（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌到水湳市場拜票，攤商直呼「本人比較帥」，讓蔡其昌好開心。（記者蘇金鳳攝）

    2022/11/09 21:34

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨市長候選人蔡其昌今天直搗台中市長盧秀燕大本營北屯區的水湳市場拜票，受到攤商熱情的歡迎，蔡其昌應攤商要求脫下口罩，眾人直呼「本人比較帥啦！」，還有攤商衝到蔡其昌身旁說「只投給你」，還送菜頭及蒜，讓蔡其昌非常開心，而蔡其昌受訪時表示，他不認為北屯區是盧秀燕的大本營，他印象中北北屯是民進黨立委莊競程的大本營。

    由於水湳市場位屬北屯及西屯交界，今天蔡其昌在北、北屯區立委莊競程及西屯市議員候選人陳淑華、北屯市議員候選人蔡雅玲、謝家宜的陪同下一起到水湳市場拜票。

    蔡其昌一一跟攤商及民眾握手拜票，受到攤商及民眾熱烈回應，還有攤商主動上前搶拍照，強調「只投給你啦」，更有人準備好了菜頭及蒜，要祝蔡其昌當選。

    更讓蔡其昌開心，有攤商要求蔡其昌拉下口罩要看其長相，蔡其昌都應邀脫下，眾人都直呼「 本人比較帥啦！」。

    對於今天是否有直搗台中市長盧秀燕大本營的意味，蔡其昌受訪表示，他沒有特別的感覺，北北屯是立委莊競程的大本營本命區，對他而言不會做這樣的區分，他只會勤跑每一個區，就是全市跑。

    蔡其昌表示，他當然會依照人口比例會做適當的加減，他就是讓台中市每一個市民聽他對這個城市的未來的遠景，他重視區域發展，不要 遺漏任一區，不會讓別的區邊緣化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中時力議員候選人質疑盧秀燕空汙治理成績 忙選舉停擺治理
    2022/11/09 17:12

    台中時力議員候選人質疑盧秀燕空汙治理成績 忙選舉停擺治理
    盧秀燕請假投入選舉 蔡其昌批：盧競總就在市府裡
    2022/11/09 11:04

    盧秀燕請假投入選舉 蔡其昌批：盧競總就在市府裡

    輕軌明年底成圓 高CP值輕豪宅當紅
    突取消上午站街口行程 蔡其昌：身體沒問題僅聲帶受損
    2022/11/09 10:42

    突取消上午站街口行程 蔡其昌：身體沒問題僅聲帶受損
    蔡其昌第6場音樂會邀曾心梅 已是第775場演講
    2022/11/08 23:06

    蔡其昌第6場音樂會邀曾心梅 已是第775場演講

    期交所掛牌雙週到期契約策略更多元
    冒雨站路口、掃街拜票 蔡其昌：相信天道酬勤
    2022/11/08 12:18

    冒雨站路口、掃街拜票 蔡其昌：相信天道酬勤
    選戰倒數18天 盧秀燕：11月10日開始請假
    2022/11/08 10:47

    選戰倒數18天 盧秀燕：11月10日開始請假
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播