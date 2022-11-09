蔡其昌到水湳市場拜票 攤商直呼「本人比較帥」讓他好開心

蔡其昌到水湳市場拜票，攤商直呼「本人比較帥」，讓蔡其昌好開心。（記者蘇金鳳攝）

2022/11/09 21:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨市長候選人蔡其昌今天直搗台中市長盧秀燕大本營北屯區的水湳市場拜票，受到攤商熱情的歡迎，蔡其昌應攤商要求脫下口罩，眾人直呼「本人比較帥啦！」，還有攤商衝到蔡其昌身旁說「只投給你」，還送菜頭及蒜，讓蔡其昌非常開心，而蔡其昌受訪時表示，他不認為北屯區是盧秀燕的大本營，他印象中北北屯是民進黨立委莊競程的大本營。

由於水湳市場位屬北屯及西屯交界，今天蔡其昌在北、北屯區立委莊競程及西屯市議員候選人陳淑華、北屯市議員候選人蔡雅玲、謝家宜的陪同下一起到水湳市場拜票。

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蔡其昌一一跟攤商及民眾握手拜票，受到攤商及民眾熱烈回應，還有攤商主動上前搶拍照，強調「只投給你啦」，更有人準備好了菜頭及蒜，要祝蔡其昌當選。

更讓蔡其昌開心，有攤商要求蔡其昌拉下口罩要看其長相，蔡其昌都應邀脫下，眾人都直呼「 本人比較帥啦！」。

對於今天是否有直搗台中市長盧秀燕大本營的意味，蔡其昌受訪表示，他沒有特別的感覺，北北屯是立委莊競程的大本營本命區，對他而言不會做這樣的區分，他只會勤跑每一個區，就是全市跑。

蔡其昌表示，他當然會依照人口比例會做適當的加減，他就是讓台中市每一個市民聽他對這個城市的未來的遠景，他重視區域發展，不要 遺漏任一區，不會讓別的區邊緣化。

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