挺豐原媽祖婆！盧秀燕合體「郭董」為張瀞分站台 韓國瑜也來了

前高雄市長韓國為台中市議員候人張瀞分站台，呼籲大家支持她。（記者歐素美攝）

2022/11/09 22:27

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣主持的網路直播節目「鄉民啟議」今天巡迴到台中市豐原區樂天宮廟口開講，也是台中市議員候選人張瀞分的問政說明會，台中市長盧秀燕及前高雄市長韓國瑜到站台助講，但盧秀燕另有行程提前離去，2人並未同框。藝人郭子乾則扮鴻海創辦人郭台銘「郭董」上台主持，笑稱「他喜歡盧市長，但不可以牽手盧市長」，酸諷台北市長候選人陳時中。

活動一開始，立委江啟臣即高唱翁立友的《堅持》，他說，因為市長盧秀燕「守護台中我堅持」，呼籲大家支持盧秀燕，yahoo網路民調59.6％網友看好盧秀燕，53％滿意盧秀燕的施政，遠超對手12.3％；藝人郭子乾則扮鴻海創辦人郭台銘「郭董」上台主持，還說他喜歡盧市長，但不可以牽手盧市長，酸諷台北市長候選人陳時中。

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盧秀燕說，張瀞分守護豐原一輩子，是「豐原的媽祖婆」，豐原轉運中心、東豐快速道路等都是張瀞分爭取，呼籲大家支持張瀞分，並不忘宣傳台中購物節。

盧秀燕也感謝大家過去4年的幫忙跟肯定，讓她成為六都唯一女市長。她說，上任後第一拚空氣、今年第一次達到國家標準，現在呼吸的空氣是符合國家標準的空氣，也是中南部唯一達標的；第二個拚經濟，經濟部日前之公布，今年第三季，台中市拿到11項全國總冠軍，包括投資額最多，失業率六都最低；第三是大力投資教育文化，上任後增加教育文化投資，佔市府預算約41％。盧秀燕是3號，張瀞分也是3號，呼籲大家支持。

盧秀燕還有行程，提前離場，韓國瑜隨後到場，兩人並未同台。韓國瑜說，張瀞分是資深議員，有豐富經驗，遇到議會大小事情會協調處理，議員有3把刀，為民喉舌、預算看緊荷包及監督依法行政，張瀞分這些年來表現可圈可點，全年無休，這次選舉非常激烈，拜託好朋友讓張瀞分繼續進入台中市議會，讓台中市繼續展翅高飛。

郭子乾問韓國瑜，「民進黨說你是補藥或瀉藥」，現在到處站台是準備重返政壇？韓國瑜說，補藥或瀉藥說，是他自我調侃，未來將繼續扮演啦啦隊的角色。他要「郭董」不要緊張、不要流汗。張瀞分說，聽到韓國瑜要來，非常感動，差點流淚，這是情義相挺。

前台中市長胡志強隨後也驚喜現身，情義相挺。胡志強說，他是來拜託及懇求，豐原不能沒有張瀞分，張瀞分是豐原最好的議員，是台中市最好的議員，也是全台灣最優秀的議員，若這次沒有當選，豐原損失很大大。

張瀞分說，一路走來至今已45年，大家都說她年紀大，但「我還可以努力」，年歲是經驗的累積及服務的成果，最怕選舉的抹黑及攻擊，今天舉辦這項活動，是希望透過溫馨快樂的音樂會展現台灣的民主，因為選舉可以很有溫度，有信心打贏這場選戰。年歲大才是最好的優勢，因有經驗，知道怎麼服務及回饋鄉親，自覺還很年輕。

前台中縣長、總統府資政廖了以說，祝福這次民主政治成功，參選人心想事成。張瀞分曾任豐原市長及豐原區長，強調年紀不是問題，重點是有沒有心，呼籲大家全力支持張瀞分及市長盧秀燕，因兩人都是3號候選人，33聯手，豐原一定更好。

台中市長候選人盧秀燕與市議員候選張瀞分都是3號，現場喊出「 33聯手豐原一定好」。（記者歐素美攝）

前台中市長胡志強驚喜現身，為台中市議員候選人張瀞分分站台助講。（記者歐素美攝）

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