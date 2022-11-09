高雄捷運到林園 陳椒華批超徵土地170公頃

行政院9月23日核定「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃」。（資料照）

2022/11/09 20:43

〔記者楊丞彧／台北報導〕行政院9月23日核定「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃」，高市府同步辦理沿線土地都市計畫專案通盤檢討，並陸續召開都市計畫說明會，部分民眾表達農業區變更不同意區段徵收，要比照高捷橘線大寮主機廠周邊農地及大寮眷村以重劃方式來辦理。林園反捷運區段徵收自救會今（9）日於行政院前抗議，時代力量立委陳椒華質疑，興建捷運站僅需1公頃土地，都發局卻要徵收171公頃，應儘快補辦說明會。

陳椒華表示，高雄市長陳其邁日前宣布高捷黃線動工、紅線延伸到林園，並承諾想辦法解決地方自籌款200億；而興建捷運站僅需1公頃土地，都發局卻要徵收171公頃，市政府也沒說明土地用途。

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陳椒華說，林園區段徵收案在環評通過後才啟動，且鄉親並不清楚捷運開發案環評內容，也不知道環評後會徵收到他們的土地。本案會影響到林園1700多位地主，市政府在環評階段沒有通知他們，沒有讓他們有機會發表他們的看法、沒有問他們同不同意徵收，是本案最大的敗筆。

陳椒華呼籲，為保障林園捷運開發案當事人的知情權，應儘速補辦說明會；針對此案環評存在重大瑕疵，希望市政府、環保署重新審查。她也會儘快舉辦公聽會，邀鄉親出席，請中央政府、環保署、內政部、地方政府來說明。

另陳椒華指出，「高雄市林園高值化產業園區開發計畫」中提到，林園高值化產業園區毗鄰林園工業區，該計畫範圍內居民生活環境長期受林園工業區工安事件、空氣污染、噪音等侵擾，該區域已不適合居住生活，期透過計畫重新整頓空間，增加就業機會，帶動計畫區整體人口流動。

但陳椒華批評，重新整頓空間並不能改變其毗鄰工業區的事實，該區域既已被認定不適合居住生活，重新開發並不會改變這點，為何要增加一個不適合居住地區的就業機會、促進人口成長？而且還是以侵害現有居民權益的方式進行？

陳椒華呼籲，這次區段徵收影響1700多位地主，居民現在每天擔心農地不保、房屋被拆。興建捷運和都市計畫是兩回事，居民也不是反對開發捷運，只是希望在開發的同時，市府能夠尊重居住權，訴求高雄市政府要白紙黑字保證不會強制徵收，並儘快補辦說明會。

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