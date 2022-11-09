明起請假拚選舉 黃偉哲：市政不放假

台南市長黃偉哲受訪表示，將於明（10）日請假投入選舉，但是市長請假，市政照常運作不放假。（記者洪瑞琴攝）

2022/11/09 19:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕尋求連任的台南市長黃偉哲將於明（10）日請假投入選舉，他今天受訪表示，請假是國家法令相關規定，但是市長請假、市政不放假，市政照常推動，若遇重大事項也會銷假上班。

黃偉哲表示，請假是國家法令的規定，開始全力投入選舉，相信其他縣市首長也開始請假，請假意即候選人用個人的假投入選舉，明天開始到選舉結束，人事是凍結的，「但市長請假、市政不放假」，市政照常推動，若遇到重大事項，市長也會銷假上班馬上回來處理，因此請大家放心，台南市還是有政府會做事，也希望大家能平心靜氣迎接下來的正式選舉開跑，直到11月26日投票出來。

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明天請假後有無公務行程，或是大型競選輔選行程？黃偉哲說，當然會有公務行程，但主要選舉行程的量會增加，而最後1週主要是車隊掃街，要求警務人員第一嚴守行政中立，也務必要維護各候選人車隊掃街的安全 ，因為候選人很多，除了5組市長候選人也有很多議員候選人，接下來兩個禮拜，警務人員大家辛苦了，希望選舉過程平和完整地走完，在民主政治上產生新的一屆的市長和市議員。

由於南市議長郭信良曾為國民黨市長候選人謝龍介情義相挺站台，引發綠營不滿，郭信良則認為長年來幫民進黨發聲出力卻遭無情批評而深受委曲，對於媒體問到民進黨立委陳亭妃與郭信良於12日下午在新營辦「挺偉哲、挺18」造勢活動，而當天同時間立委王定宇也在仁德舉辦造勢晚會，會不會出席郭、陳辦的活動？黃偉哲說還不知道能不能出席，但他也以「索羅門王的故事」寓意，希望大家都會為黨著想。

黃偉哲妙喻說，兩個媽媽都搶說孩子是自己的，索羅門王要她們兩人一人分一半，結果真的媽媽就會放手，他希望「不要傷害黨、不要讓外界認為黨有紛爭」。

黃偉哲總部發言人呂維胤議員說，時間上會努力安排，雖然路徑不一致，但大家方向是一致的，就是要讓18歲公民權過關。

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