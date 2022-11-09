蘇貞昌主持平鎮臨時車站動土 賴香伶：以公務之名行輔選之實

民眾黨桃園市長候選人賴香伶（右）批評行政院長蘇貞昌，用公務之名行輔選之實，左為楊梅區市議員候選人張清俊。（記者陳恩惠攝）

2022/11/09 19:33

〔記者陳恩惠／桃園報導〕台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶今天（9日）說，行政院長蘇貞昌到桃園市主持鐵路地下化工程平鎮臨時車站動土，是慷國家之慨，民進黨執政多年，到選舉才帶著滿滿鈔票說他們可以做得到，分明是以公務之名行輔選之實，至於綠營北北基桃「1200首都月票方案」，民進黨說中央願出錢，既然說了就要做到，如果只是選舉買票政見，大可不必。

賴香伶說，鐵路地下化平鎮車站臨時站2026年完工，正式的平鎮車站2030年才完工，每到選舉前，蘇揆帶著口袋滿滿的鈔票告訴民眾，「交給他們、他們都有資源、可以馬上做」，不過，民進黨選前承諾、選後跳票還是非常多，大潭藻礁保護區就是如此，選前支票一直開，但從不檢討政策有沒有落實或做到，如今又趁此時帶著鄭運鵬、鄭文燦，說一定給平鎮鄉親最好的建設、中央挺到底，挺到最後是什麼？市民苦等這麼久，市民的痛苦也沒辦法解決，所以真的是用公務之名、行輔選之實，不應該再做了。

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她說，民進黨在桃園執政8年，中央也執政6年，但帶給我們桃園什麼？不該慷國家之慨，只把選舉當作最重要的事情，放著自己工作不管，像鄭運鵬今天沒去立院質詢，她猜他明天也不會去，因為鄭運鵬每天的行程就是以選舉為總目標，過去他們質疑別人霸著位子尸位素餐，其實他們才是最大雙標。

對於民進黨北北基桃4位市長候選人聯手推出「1200首都月票方案」，賴香伶說，雙北實施1280月票捷運、公車無限搭乘後，她早於8月23日就已提出桃園1280+月票政策，從務實面來看，財務確實是問題，如果中央不支持，地方政府自己要想盡辦法，如果民進黨做了很清楚的財務規劃，相關的公車、捷運甚至YouBike路網也有清楚的步驟，大家是樂觀其成，她最早提出來先接台鐵、再接桃捷，如果把公車系統整合進去當然是很好，希望民進黨說到做到。

賴香伶說，民進黨講35億元經費，中央願意出錢，既然說了就要做到，如果民進黨沒當選是不是就不幫忙收回承諾？如果不把市民的福祉、不把大家的公共運輸需求當成首位，只是選舉買票的政見，那就大可不必了。

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