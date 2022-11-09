讚柯志恩「小蝦米變龍蝦」 朱立倫：沉默的力量會出來

朱立倫陪柯志恩到橋頭拜票。（記者黃旭磊攝）

2022/11/09 17:45

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國民黨主席朱立倫、祕書長黃健庭今天下午到橋頭老街，陪國民黨高雄市長候選人柯志恩掃街。朱立倫先前致詞稱讚柯志恩展現最大誠意，這隻「小蝦米」逐漸變成有戰鬥力的「龍蝦」，沉默的力量會出來支持。

國民黨今天在高雄市召開「行動勝利中常會」，下午4點左右，朱立倫、黃健庭先後陪同柯志恩拜訪橋頭老街橋南路攤商，朱立倫親切地與攤商握手、合影，有菜販高喊「凍蒜」，走到鳳橋宮後，由黃健庭接手陪同。

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麥克風主持人沿途高喊主席拜訪「民主聖地」。當地攤商說，這條路拓建前是老街，1979年在美麗島事件爆發前，陳菊、許信良就走過這條路，如今國民黨主席沿路拜票，看起來有點諷刺。

朱立倫先前於中常會致詞時說，很多市民不熟悉柯志恩，但這4個月來，柯志恩用誠意、努力和勤快跑遍市場、宮廟，這隻「小蝦米」逐漸變成有戰鬥力的「龍蝦」，足以面對有無盡資源的「大鯨魚」民進黨、陳其邁。

朱立倫說，柯志恩代表國民黨拚戰精神，不管民進黨有無限的資源，無盡的媒體可用，我們還是拚戰到底，相信會感動高雄市民，最後沉默的力量都會出來，這是我們的信心跟決心。

朱立倫陪柯志恩到橋頭老街拜票。（記者黃旭磊攝）

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