未簽「拒四接填海造陸承諾書」 蔡適應競總：政治介入議題失焦

基隆護海公投領銜提案人王醒之公布基隆市市長候選人簽署「拒絕外木山四接填海造障」簽署的結果。（記者盧賢秀攝）

2022/11/09 16:46

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆守護外木山行動小組連署推動「基隆護海公投」，要求基隆市長候選人簽署「拒絕外木山四接填海造陸」承諾書，今天公布結果，謝國樑、曾國民、黃希賢、陳薇仲等4人都簽署，唯獨蔡適應未簽。蔡適應競選總部回應，必須全盤考量，不能僅透過簽署承諾書就能解決問題，只會讓議題因政治介入而失焦。

「基隆護海公投」第一階段連署書已在6月中送進基隆市政府，但至今仍未進入第二階段連署，目前環評會將改到九合一大選後。因此，行動小組決定直球對決，拜會5名市長候選人要求簽承諾書，表態拒絕填海造陸。

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基隆護海公投領銜提案人王醒之指出，協和電廠更新案夾帶的四接填海造地工程對於基隆港、市的影響十分巨大、久遠且不可逆的，這是每一個要選基隆市長的候選人無法跳過的「必考題」，但沒想到還是有人「缺考」。

王醒之說，4位候選人都已簽署，只有民進黨蔡適應是由競選總部人員代收。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮說，蔡適應的立場很清楚，之前也公開、正式說明過很多次，支持能源轉型是社會共識，重點在於轉型過程中，牽涉到海岸管理、環境維護、生態永續發展、國家安全、公共安全等多元面向，必須全盤考量，每一次的環評會議蔡適應本人或辦公室代表都有出席，充分表達態度與立場。

沈詠珮說，這個議題層面很廣，絕對不是簽署承諾書，或是用公民投票操作就能解決問題，如此只會讓議題因政治介入而失焦。能源轉型是社會共識，能源穩定更是重要課題，蔡適應支持能源轉型，但不能妨害基隆港市發展、更不能傷害基隆港。

基隆5位市長候選人僅蔡適應未簽署「拒絕外木山四接填海造陸」承諾書。（記者盧賢秀攝）

蔡適應車隊掃街時說，他支持能源轉型，必須全盤考量。（記者盧賢秀攝）

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