Podcast「百靈果News」受訪 周江杰：在艱困選區堅持理念

民進黨新竹縣長候選人周江杰8日晚間接受Podcast節目「百靈果News」訪談，與年輕朋友面對面對答，交流過程百無禁忌，周江杰特別呼籲年輕人踴躍出來投票。（周江杰團隊提供）

2022/11/09 15:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人周江杰8日晚間接受Podcast節目「百靈果News」訪談，提及他與拚連任的對手楊文科差距約2成票數，在最艱困選區仍堅持他的理念，特別針對新竹人最關心的塞車問題，他提出多項務實可行的交通政見，呼籲年輕人踴躍出來投票，他當選上任後會積極爭取中央資源改善。

周江杰應凱莉、Ken主持人邀請訪談，與年輕朋友面對面對答，交流過程葷腥不忌、百無禁忌。周江杰坦言，大概每3個新竹縣選民，2票會投給對手，只有1票會給他；站在路口拜票，偶爾也會遭人嗆聲甚至怒罵，但直到投票日最後一刻，他都會持續努力拉近差距，一如當初他返鄉以綠黨投入新竹縣議員選舉所抱持的參政初衷，他還開玩笑說：「幫單身年輕人找男女朋友可以鼓勵大家出來投票嗎？」

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周江杰表示，不管是引發最大民怨的塞車問題，還是年輕人對抗高房價的社會住宅問題，他當選上任後都會提出比現在主政者更好、更實際可行的計畫，來說服中央爭取資源，像是「山前線」大眾快捷運輸系統、台31線延伸案等交通政見，推動新竹縣真正發展。

有與會者抱怨，這麼多工程師在新竹入籍、繳稅，但交通很糟糕、馬路不平、沒有人行道、甚至主要道路連路牌都沒有，到底錢都花在哪裡？周江杰回應，新竹縣長年實施非法定的社會福利支出龐大，包括老人年金、免費營養午餐等，許多基礎建設跟不上居民收入成長的腳步；13鄉鎮市其實各具特色，需要精準的資源配置，他提出「城鄉共好新新竹」的願景，有自信一定會做得比現任者好。

在被問到：「你的對手有什麼做得好的地方？」時，周江杰幽默且無奈的語氣回答：「他對老人的照顧這件事情，我認為他做得是可以的，因為年紀差不多，他會比較理解長輩的需求，而且長輩是選舉當天主要會出來投票的人！」

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