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    侯友宜陣營質疑計程車廣告涉賄 林佳龍陣營赴新北檢提告

    林佳龍選舉辦公室發言人李坤城（右）及具有律師身分的發言人李晏榕（左）。（記者王定傳攝）

    林佳龍選舉辦公室發言人李坤城（右）及具有律師身分的發言人李晏榕（左）。（記者王定傳攝）

    2022/11/09 14:36

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市議員葉元之、議員候選人林鼎超今於新北市長侯友宜選舉辦公室召開記者會，質疑民進黨新北市長候選人林佳龍張貼計程車廣告涉及賄選；林佳龍選舉辦公室發言人李坤城及李晏榕，今天下午赴新北地檢署，向葉元之、桃園市議員詹江村，提出違反公職人員選舉罷免法中的意圖使人不當選告訴。

    近日網路流傳影片，內容提到計程車張貼林佳龍廣告貼紙可獲200至500元，被質疑賄選。林佳龍陣營昨召開記者會澄清，這是與4位計程車司機簽訂「車身廣告租賃協議書」，請司機代租500輛計程車的車尾空間張貼廣告。

    葉元之今召開記者會質疑，就網路廣傳影片作推測，發錢的人很清楚說「沒貼（廣告）也沒關係」，但在沒有執行廣告行為就可以直接領錢的情況下，這個錢是林佳龍給的，根本就是以工代賄，標準的賄選。

    新北市議員李坤城及具有律師身分的李晏榕，今日赴新北檢正式向指控賄選的葉元之、詹江村，提出意圖使人不當選告訴。

    李坤城向媒體表示，對方造謠抹黑林佳龍，傷害已經造成；李晏榕再次強調，林佳龍選舉辦公室與計程車司機間存有合法、正當的契約關係，這單純只是契約關係違約的事情與賄選無關，很遺憾的是，即使林佳龍選舉辦公室已澄清，葉元之及詹江村仍透過記者會或臉書、抖音等平台，故意散播謠言及不實事項，指控佳龍賄選，因此必須以訟指謗，正式提告。

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