嗆柯文哲「風口上的豬也會飛」 柯建銘：大家失望時就掉下來

立法院民進黨團總召柯建銘。（記者塗建榮攝）

2022/11/09 14:27

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安連日遭國民黨對手林耕仁爆料涉詐助理費私設「小金庫」，今突以身心俱疲為由住院靜養，民眾黨主席柯文哲隨即召集全黨開記者會聲援，怒轟藍綠沒品、選舉打得太難看。立法院民進黨團總召柯建銘下午對柯文哲喊話說「風口上的豬也會飛」，當大家對他失望時，自然會掉下來，籲柯文哲好好思考。

對於高虹安住院，柯建銘下午在民進黨中常會前受訪表示，聽到這個消息很難過，祝福高虹安早日康復；但針對柯文哲開記者會，柯建銘說，持平而論，跟高虹安之前的記者會一樣，都在公布犯罪事實，沒辦法解除高虹安、民眾黨行為的疑慮，從開頭說「民主自由的危機」，到最後講到高虹安所做的事情已跟鴻海集團創辦人郭台銘報告「不會違法」，這個結尾非常恐怖，把郭台銘拖下水。

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柯建銘表示，高虹安先前聲稱不知道助理在永齡基金會，這對不起來嘛，這樣串供是非常糟糕的，柯文哲說「台灣民主自由危機」，他講得出口嗎？台灣民主自由危機就是新的「白色價值」帶來的，道德論喪、法治崩盤。

柯建銘說，柯文哲要了解他當初為什麼會當選台北市長？因為有洪仲丘事件，因為有318事件，馬英九執政末期天怒人怨，所有的力量投射、反射在柯文哲身上，「當初你的對手連勝文，他是黨國體系最後一系」，是民眾將過去對國民黨長期執政的不滿寄託在柯文哲身上，不是他一個人有多大的能量，捲起千堆雪。

柯建銘也喊話說，有一句話說「風口上的豬也會飛」，柯文哲是在風口上被大家推上去的，當大家對他失望的時候，自然會掉下來，「請你好好思考這個問題」，柯文哲為什麼會崛起？為什麼殞落？為什麼沒有人相信你講的話？不是自己在詮釋的，人民的眼睛是雪亮的，時代已經不一樣了，搞不好柯文哲的時代即將結束，道德崩壞的時候，人民會用選票決定一切，高虹安也是如此。

對於柯文哲嗆聲「柯建銘到底在怕什麼，是不是新竹市政府有不可告人的事情？」，柯建銘說，新竹市是他的故鄉，他比誰都在意誰當新竹市長，有沒有帶領這座城市往前走，他反問柯文哲一句話「那你為什麼這麼用力輔選無黨籍台北市長候選人黃珊珊呢？是怕五大弊案被揭發嗎？」柯說，自己怕什麼，怕的就是最沒有資格的人來當新竹市長，民眾黨講得慷慨激昂，卻不知道他們都在打臉自己。

針對高虹安設置「公積金」，柯建銘痛批，這就是小金庫、就是在洗錢，立法院給每位立委的薪水裡面，包括選民服務費用、辦公室費用，「這不是洗錢什麼在洗錢呢？這不是貪污什麼是貪污呢？」此外，高虹安就是慣老闆，沒有全額給薪已觸犯《勞基法》，台北市政府勞工處應該馬上去辦，就看柯文哲怎麼辦這個事情，全國勞工都在看。

柯建銘說，現在每個人都說，選舉回到政策主軸來，回到新竹市願景來，正好，那他就公開呼籲高虹安和民進黨新竹市長候選人沈慧紅、國民黨新竹市長候選人林耕仁辦電視辯論會，這樣最好，因為目前唯一在講政策的就是沈慧虹。

針對高虹安男友被爆出年薪600萬元，柯建銘說，這是最新的核子炸彈爆發了，這個故事才剛開始而已，這就是為什麼林耕仁昨天嘎然而止，因為引發的複雜度太高了，「林耕仁你要記住，邱吉爾講過，在戰爭和屈辱面前，你選擇了屈辱，最後還是戰爭，兵法上沒有以和止戰的。」

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