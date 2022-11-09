綠營推北北基桃1200月票 蔣萬安陣營批抄襲

國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營舉行「敲中大會」記者會，台北市議員王鴻薇批評民進黨1200月票抄襲國民黨、雙北1280月票的政策。（取自蕭羽耘臉書）

2022/11/09 14:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨北北基桃4位市長候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬共同推出「1200首都通交通月票」，國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘及北市議員王鴻薇今早舉行「敲中大會」記者會，王鴻薇批評抄襲國民黨，民進黨曾參選台北市長的姚文智，過去批評雙北1280月票是政策買票，如今1200月票要不要請姚文智作為電影題材？

王鴻薇酸說，10月7日國民黨桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑，已經和國民黨立委洪孟楷及游毓蘭開公聽會，台鐵、基捷要納入雙北定期月票，民進黨抄好抄滿，難道就是在跟在野黨致敬？昨天在推的時候有沒有謝謝藍營這四位？

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王鴻薇指出，雙北1280月票必須補貼，分別是台北市政府6成、新北市政府4成來分擔，雙北相加補貼金額一年最高達到10億元，因此昨天交通部立刻出來打臉，若降到1200元補貼金額高達35億元，但綠營丟臉之後，再由行政院長蘇貞昌說來中央研議補助。

王鴻薇說，現在1280月票經費是台北捷運公司補助最多，擴大月票主要補貼的是台鐵通勤族，台鐵現在虧損累累，錢從哪裡來？還是綠營選前開支票、畫大餅就好。

王鴻薇還說，過去姚文智曾批評雙北1280月票，是「解嚴時代的政策買票」，這是綠營互相打臉嗎？如今北北基桃1200又是什麼、要不要請姚文智作為電影題材？月票當然希望擴大服務範圍，但必須評估財財務可行性，不可拖垮市政。

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