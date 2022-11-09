蔣萬安喊恢復Youbike前半小時免費 柯文哲：選市長別每天天馬行空

台北市長柯文哲今出席北投中繼市場開幕儀式。（記者鄭名翔攝）

2022/11/09 13:32

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安提出當選後恢復Youbike前30分鐘免費政見；對此，台北市長柯文哲今批是「撒幣政策」，解釋過去取消前30分鐘免費係因要使車輛可有效使用，成為公共運輸做後一哩路，此經專家反覆辯論、眾人決議結果，譏諷「要選市長的人，不要每天這樣天馬行空」。

蔣萬安昨表示，若當選將恢復前市長郝龍斌任內推動的「YouBike前30分鐘免費」政策，讓政府僅花一點小錢，便帶動民眾騎乘，達到節能減碳的效果。

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柯文哲今出席北投中繼市長開幕儀式，會後受訪時說明，過去研究後發現，有70％Youbike使用一個月只騎乘一次，許多都是騎好玩或是用來觀光，真正用在通勤者不多，為使車輛可有效使用、成為公共運輸最後一哩路，才會取消前30分鐘免費政策。

柯文哲指出，凡經自己發布之命令，都是在市長室會議內經過專家反覆辯論，且經眾人同意後才對外發布，批蔣萬安提恢復Youbike前30分鐘免費為「撒幣政策」，更譏諷「要選市長的人，不要每天這樣天馬行空」，因台北市一年總預算也就1800億，若要亂花錢「看你怎麼花」。

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