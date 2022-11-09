為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔣萬安喊恢復Youbike前半小時免費 柯文哲：選市長別每天天馬行空

    台北市長柯文哲今出席北投中繼市場開幕儀式。（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲今出席北投中繼市場開幕儀式。（記者鄭名翔攝）

    2022/11/09 13:32

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安提出當選後恢復Youbike前30分鐘免費政見；對此，台北市長柯文哲今批是「撒幣政策」，解釋過去取消前30分鐘免費係因要使車輛可有效使用，成為公共運輸做後一哩路，此經專家反覆辯論、眾人決議結果，譏諷「要選市長的人，不要每天這樣天馬行空」。

    蔣萬安昨表示，若當選將恢復前市長郝龍斌任內推動的「YouBike前30分鐘免費」政策，讓政府僅花一點小錢，便帶動民眾騎乘，達到節能減碳的效果。

    柯文哲今出席北投中繼市長開幕儀式，會後受訪時說明，過去研究後發現，有70％Youbike使用一個月只騎乘一次，許多都是騎好玩或是用來觀光，真正用在通勤者不多，為使車輛可有效使用、成為公共運輸最後一哩路，才會取消前30分鐘免費政策。

    柯文哲指出，凡經自己發布之命令，都是在市長室會議內經過專家反覆辯論，且經眾人同意後才對外發布，批蔣萬安提恢復Youbike前30分鐘免費為「撒幣政策」，更譏諷「要選市長的人，不要每天這樣天馬行空」，因台北市一年總預算也就1800億，若要亂花錢「看你怎麼花」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔣萬安團隊「敲中」又說1280月票跟拜 吳思瑤：歡迎「複製貼上」
    2022/11/09 13:29

    蔣萬安團隊「敲中」又說1280月票跟拜 吳思瑤：歡迎「複製貼上」
    延續i-voting遴選小內閣 黃珊珊：避免單一首長專斷獨行
    2022/11/09 13:20

    延續i-voting遴選小內閣 黃珊珊：避免單一首長專斷獨行

    桃市技藝達人暨職訓成果展示登場
    民進黨推1200月票 黃珊珊批中央：為勝選開支票不可取
    2022/11/09 12:55

    民進黨推1200月票 黃珊珊批中央：為勝選開支票不可取
    蔣萬安喊恢復Youbike前半小時免費 黃珊珊嗆：草包政見
    2022/11/09 12:48

    蔣萬安喊恢復Youbike前半小時免費 黃珊珊嗆：草包政見

    這企業運動比賽太有特色獲政府認證
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播