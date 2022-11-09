擔心菸防法修法「沉睡」 社福團體到立院外「睡覺抗議」

社福團體今天到立院外「睡覺抗議」。（記者王冠仁翻攝）

2022/11/09 13:13

〔記者王冠仁／台北報導〕菸害防制法修正案雖然日前已由立法院一讀通過，目前正在進行逐條審查，但因朝野立委、主管機關對草案內容意見分歧、見解不同，尚待朝野協商解套。不過，有社福團體擔心此案若拖下去，恐將在立院中「沉睡」，於是今天早上前往立院外抗議；抗議群眾在立院外當街「睡覺」，再用手機播放鬧鐘鈴聲，呼籲朝野立委應盡速協商，讓菸防法「起床」。

今天早上10點半，約有近50位抗議群眾，前往立法院群賢樓外聚集；抗議群眾在現場鋪設床墊，並有3位身穿「菸防法」字眼衣服的志工，在立院外「睡覺抗議」，抗議群眾隨後再設定鬧鐘，讓3名志工起床，呼籲立院不要讓菸防法繼續沉睡。

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發起此次抗議活動的新北市家長志工教育成長協會何若萍指出，菸防法每多拖一天，就多一個國民受到菸害。據國健署最新估計，全台有近8萬名學生淪為吸菸族；也有民調顯示，全台有超過6成民眾，支持行政院版本的菸防法盡速完成修法，修正草案包括全面禁止電子菸在內等類菸品、納管加熱菸、禁止加味菸，提高禁止吸菸年齡至20歲，擴大室內公共場所禁菸並加重罰則。

何還說，應該明訂全面禁售紙菸，並且設定落日條款，讓菸害不再荼毒台灣下一代，讓台灣能早日成為一座無菸淨島。

社福團體今天到立院外「睡覺抗議」。（記者王冠仁翻攝）

社福團體今天到立院外「睡覺抗議」。（記者王冠仁翻攝）

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