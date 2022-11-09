歐洲議會環委會首度致函 挺台參與UNFCCC

歐洲議會環境委員會（ENVI）共10位跨黨團議員今年首度致函聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書西蒙‧斯蒂爾（Simon Stiell），呼籲邀請台灣以觀察員身分參加UNFCCC締約方大會及巴黎協定相關機制。（取自歐洲議會立陶宛籍議員瑪茲利斯臉書）

2022/11/09 12:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會再次展現對台灣的強力支持！台灣官方長年未能參與聯合國氣候大會，僅能透過NGO觀察員名義參與。歐洲議會環境委員會（ENVI）共10位跨黨團議員今年首度為此致函聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書西蒙‧斯蒂爾（Simon Stiell）。聯名函呼籲邀請台灣以觀察員身分參加UNFCCC締約方大會及巴黎協定相關機制。

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（UNFCCC COP27）11月6日至18日於埃及夏姆錫克召開。歐洲議會立陶宛籍議員瑪茲利斯（Liudas Mažylis）在大會開幕首日在社群媒體分享一封挺台參與聯名信函。瑪茲利斯說，台灣未獲邀請參加聯合國氣候變化綱要公約，有鑒於此，我們歐洲議會環境委員會發起倡議，委員會成員們於10月底一起致函聯合國UNFCCC執行秘書斯蒂爾，並副本寄送給歐盟執委會主席馮德萊恩（ Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）等歐盟高層。

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聯名函指出，台灣ICT和半導體產業在全球高科技供應鏈發揮關鍵作用，目前20家大型台灣企業是RE100成員，另台積電等8家台灣半導體製造公司成立「台灣氣候聯盟」（TCP），引領科技行業低碳轉型，顯示台灣企業在推動印太地區永續經濟目標方面的領導力。台灣並已宣布2050年淨零排放目標，並制定包括2040年實現電動汽車和摩托車達到100%市占率，以及2050年再生能源佔電力供應60%以上等一系列目標。

聯名函肯定台灣在國際合作上的貢獻，例如協助友邦和發展中國家建設因應氣候變化和適應能力，包括在貝里斯、馬紹爾群島及聖克里斯多福等地進行氣候調適或減緩計畫。台灣並與歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，協助東歐和中亞地區進行綠色能源融資。

聯名函強調，面對前所未有的氣候災害，國際社會應拋開政治考量，化挑戰為新機遇，共同維護人類共同命運。敦促斯蒂爾執秘儘速邀請台灣以觀察員身分參與所有UNFCCC會議、巴黎協定和相關機制。

歐洲議會環境委員會（ENVI）共10位跨黨團議員今年首度致函聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書西蒙‧斯蒂爾（Simon Stiell），呼籲邀請台灣以觀察員身分參加UNFCCC締約方大會及巴黎協定相關機制。（取自歐洲議會立陶宛籍議員瑪茲利斯臉書）

歐洲議會環境委員會（ENVI）共10位跨黨團議員今年首度致函聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書西蒙‧斯蒂爾（Simon Stiell），呼籲邀請台灣以觀察員身分參加UNFCCC締約方大會及巴黎協定相關機制。（取自歐洲議會立陶宛籍議員瑪茲利斯臉書）

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