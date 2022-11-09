林佳龍批評蘆北「銀河灣計畫」沒配套，淪為炒地皮。（記者翁聿煌攝）

2022/11/09 12:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府規劃將捷運蘆洲站北側「銀河灣計劃」（即所謂蘆北都市更新重劃案），今天遭到周刊披露涉及龐大都更利益，有黑幫份子介入，發生多次無名火事件，民進黨新北市長候選人林佳龍今天表示，「銀河灣計劃」缺乏配套淪為炒地皮，選舉辦公室願意在選前就受理當地工廠登記，輔導讓業者有出路。

根據周刊報導，接連發生火災的新北市蘆洲區仁愛街、三民路、復興路等地，位於捷運蘆洲站北側，也因此被當地人稱為「蘆北」，他提出「銀河灣計畫」，以五泰輕軌、捷運環狀線及捷運中蘆線等交通建設，讓蘆北農業區變身為美麗銀河灣，市府將在160公頃的計畫範圍內，規畫農業專區、公園綠地、體育場館等設施。

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但是計劃區內現約有上千間鐵皮工廠，因為向地主承租土地，並無產權，據當地居民指出，因為很多土地已經開始進行區段徵收，地主雖積極協調廠方搬離，但廠方因租約未到，又未尋獲其他適合地點，導致雙方摩擦不斷，因此地主直接放把火燒掉違章鐵皮廠房，廠方又不能再蓋回來，是最快解決問題的方法。

林佳龍說，土地開發一定要有配套措施，以免淪為炒地皮，他若當選市長，願意輔導未登記、和被強制拆遷工廠有出路，透過登記了解業者遭遇的問題，避免再發生蓄意縱火等紛爭。

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