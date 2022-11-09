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    向美方「濕租」空中加油機？ 空軍：沒有相關事宜

    傳我方有意向美方「濕租」民間空中加油機，不過，空軍參謀長黃志偉今日表示，「目前沒有相關訊息」。（資料照）

    傳我方有意向美方「濕租」民間空中加油機，不過，空軍參謀長黃志偉今日表示，「目前沒有相關訊息」。（資料照）

    2022/11/09 12:21

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍因應中共解放軍的軍機襲擾，思量如何精進戰力保存與延伸作戰範圍之道，傳我方有意向美方「濕租」民間空中加油機，不過，空軍參謀長黃志偉今日表示，「目前沒有相關訊息」，但對於空軍是否有籌獲空中加油機的需求，則「一直有在評估」。

    立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正專案報告、備詢，由於有媒體近日報導，我國空軍考慮「以租代購」的方式，由美國民間空中加油機公司為空軍進行空中加油訓練、延長滯空戰術與戰法。民進黨立委王定宇質詢時問是否有此規劃？黃志偉表示，對於未來可能面對的情況，空軍會持續評估，至於媒體提到是否向民間公司承租等事宜，目前沒有相關訊息。

    王定宇追問，空軍評估，是否空中加油機需求？黃志偉回應，軍方「一直有在評估」。王再問，是否曾向美方提出需求？黃志偉則回答「不方便說明」。

    王定宇表示，我國主力戰機之中，目前僅F-16戰機具備空中加油能力，但IDF經國號戰機卻無此能力，若經國號戰機要空中加油，仍必須加掛副油箱、吸管，且就算F-16戰機要空中加油，也牽涉預算與訓練，軍方務必審慎思考現有機種如何跟上需求。

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