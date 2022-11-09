小黃貼林佳龍貼紙可拿200元 調查局：已提報新北檢

口罩男掏出200元給小黃司機。（記者吳政峰翻攝）

2022/11/09 12:23

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院司法及法制委員會9日邀請相關機關進行查賄行政中立報告，國民黨立委曾銘宗質詢時播放兩部短片，片中一名男子向一位計程車司機表示，只要貼民進黨籍新北市長候選人林佳龍的貼紙，就可領200元，就算不貼也可領，曾質疑此舉有賄選之嫌。調查局長王俊力表示，全案已提報新北地檢署偵辦，不便表示意見。

曾銘宗所播的兩部短片均為同一位小黃司機所攝，影片顯示，一名戴口罩的男子拿出林佳龍的貼紙，向司機詢問要不要賺200元，並表示前面5、6部計程車司機都已經允諾；司機回問，只要在車身貼貼紙就可以拿錢嗎？口罩男答覆，不貼也沒關係，只要拍照存證就好，可馬上給錢。

請繼續往下閱讀...

司機答應後，口罩男即拿出一份簽領冊請他簽名，司機半信半疑說「真的假的」，隨即簽名，果真當場收到200元。司機表示，他朋友貼林佳龍貼紙拿到500元，他自己只拿到200元，其中的差價可能被中間人抽走。

曾銘宗質疑，口罩男說不用貼也可以領200元，此外，這件事情是請4位司機去找500輛計程車處理，這到底是廣告、綁樁還是賄選？

王俊力證實調查局確實有收到該件情資，並已提報新北地檢署偵辦，至於個案情節是否構成違法，檢察官未來將依照具體事實判斷，而因已進入司法程序，他不便表示意見。法務部長蔡清祥表示，他不介入個案，但調查局若已陳報地檢署，就會立案，他將把情資轉交負責督導賄選的最高檢辦理，尊重檢察官的職權。

曾銘宗直言，這兩部短片在網路上轉傳，內容談及200元及500元，且不用貼林佳龍的貼紙就可領錢，這些金流的來源與去向是誰？為何不找廣告公司？希望調查局秉持著依法行政、客觀中立、不分黨派的態度公正查辦，還給台灣乾淨選風，選出優秀的人才。

蔡清祥跟王俊力當場宣示，絕對不會選擇性辦案，堅守客觀中立、超然、有聞必查、有據必辦的立場，不分黨派、身分，遵守行政中立，營造公平、公正、公開的選舉環境。

林佳龍8日在臉書指出，這幾天藍營指控他涉賄選，起因於網路上不斷擴散計程車業者的對話影片。競選辦公室委託計程車業者張貼廣告，有合法的租賃契約，就像馬路看板、公車車體廣告一樣，非常遺憾，儘管已經再三澄清解釋，仍有人要蓄意栽贓抹黑，迫使他們必須採取法律行動去提起告訴。呼籲假如看到這些影片，請協助澄清，也請務必停止轉傳散播謠言。

國民黨立委曾銘宗要求調查局長查賄嚴守行政中立、不分黨派。（記者吳政峰翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法