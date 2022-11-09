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    首頁　>　政治

    盧秀燕請假投入選舉 蔡其昌批：盧競總就在市府裡

    蔡其昌。（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌。（記者蘇金鳳攝）

    2022/11/09 11:04

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕爭取連任的台中市長盧秀燕10日開始請假，民進黨市長候選人蔡其昌表示，對此沒有意見，市府長期輔選，盧秀燕競選總部就在市府裡，批盧秀燕敗壞選風，讓孩子看到選風最敗壞的一場選戰，盧請不請假，對他而言沒有意義。

    盧秀燕競選總部表示，盧秀燕市長依法規定在11月10日起請假，投入選戰，盧市長也多次呼籲無論選舉多麼激烈都要「正向選舉，為孩子做榜樣」，會持續把握每一個與鄉親面對面的機會，努力爭取市民朋友的支持，持續守護台中。

    台中市長盧秀燕從10日開始依規定請假，蔡其昌今天到水湳市場拜票時表示，盧秀燕請不請假對他而言無意義，將市府公器私用，用公家資源政治偵防，用公家資源辦活動，置入行銷推銷自己。

    蔡其昌表示，這些日子很清楚看到，盧秀燕施壓很多工商團體及勞工團體，都不敢出席他的活動，用各局處動用行政權全面施壓、全面打壓。

    因此蔡其昌認為，盧秀燕請假對他而言沒有意義，就算不請假，盧秀燕照常會做讓台中市選風敗壞，讓孩子看到世上最敗壞選風的一場選戰，因此有沒有請假、有沒有設競選總部都毫無意義，因為她一路以來就是在選舉，競選總部就在市政府。

    蔡其昌今天上午直搗台中市長盧秀燕大本營北屯區的水湳市場拜票，受到攤商熱情的歡迎，蔡其昌應攤商要求脫下口罩，眾人直呼「本人比較帥啦！」還有攤商衝到蔡其昌身旁說「只投給你」，還送菜頭及蒜，讓蔡其昌非常開心，而蔡其昌受訪時表示，他不認為北屯區是盧秀燕的大本營，他印象中北北屯是民進黨立委莊競程的大本營。

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