持續推進基隆地方創生發展 謝國樑提政見

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，未來他若上任基隆市長，將以自身經驗協助地方創生永續經營。（圖為謝國樑提供）

2022/11/09 09:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆是個海港城市，自古以來就一直是許多文化融合的地方，整座城市充滿了活力，近年地方創生興起，基隆也有許多非常有特色的文創據點，國民黨基隆市長候選人謝國樑，也親自走訪多個據點，並對未來基隆的地方創生，提出創新且實際的方式，希望持續推進地方創生的發展。

謝國樑表示，基隆有許多優秀的青年返鄉創業，尤其是從事文創相關產業，就如同自己這次競選的動漫版人像，就是由基隆知名「安卡莉動漫藝術工作坊」的創辦人小白（廖志祥）老師所創作。因此，未來若自己當選市長，市府將積極為基隆青創工作者打造培育基地與舞台，並透過盤點老舊的政府機構據點、閒置土地，來活化空間形成「藝術家聚落」，吸引更多在地青創及藝術家留在基隆，增加城市生命力、展現藝文特色與價值，支持更多在地青年家鄉創業。

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謝國樑強調，海洋是基隆最珍貴的資產，不論是郵輪產業、航運貨輪，都是依靠著海洋而生，因此，自己認為地方文創事業也應該融入海洋特色，就如同，自己先前拜訪的「飾不飾–獨創設計工作室」，就是利用海洋廢棄物（海廢）製作的飾品、用廢棄漁網製作藝術品，這些都是非常具有海洋元素，也能展現出基隆特色，未來自己也會持續推進海洋特色的文創事業，同時教育下一代海洋保育的重要。

謝國樑認為，地方創生不應單打獨鬥，而是要依據地方特色，發展與行銷全方位包裝起來，找出具有市場性的產品，持續推廣經營。未來市政府將規劃相關的計畫與資源，聚焦核心能力，延伸附加價值，協助基隆在地創生店家尋找最合適自己的「商業模式」，用經濟撐起這個產業，讓地方創生能夠永續經營。

最後謝國樑說，自己這些日子走訪了許多基隆大大小小的文創據點，有的正在起步，有的已經發展出自己的營運模式，自己過去也是從事文創相關產業，希望未來上任後能夠透過自身經驗，實際協助更多對於文創努力的朋友，讓基隆的文創更提升，讓基隆變得更好。

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，未來他若上任基隆市長，將以自身經驗協助地方創生永續經營。（圖為謝國樑提供）

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