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    暢談科技力願景 鄭朝方：推動智慧路燈基礎建設

    民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方昨在「數位創新智慧城市論壇」中表示，勝選擔任市長後，會加速推動城市基礎建設，讓竹北超進化為智慧城市的願景。（鄭朝方團隊提供）

    民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方昨在「數位創新智慧城市論壇」中表示，勝選擔任市長後，會加速推動城市基礎建設，讓竹北超進化為智慧城市的願景。（鄭朝方團隊提供）

    2022/11/09 09:32

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方昨（8日）應邀出席「數位創新智慧城市論壇」，他在會中致詞表示，勝選擔任市長後，會加速推動城市基礎建設，從智慧路燈到充電樁，從政府e化到數據分析，竹北超進化為智慧城市的願景，就讓新世代、新思維的年輕市長來執行。

    由內政部、經濟部等指導，社團法人數位科技創新發展協會、財團法人永續城鄉文教發展基金會聯合主辦的「數位創新智慧城市論壇」，昨在台灣大學竹北分部碧禎館登場，鄭朝方應主辦單位邀請到場致詞，並為「智慧城市實踐座談─打造竹北成為智慧城市典範」引言。

    因應5G網路傳輸等科技創新，加上中美貿易競爭改變全球產業鏈框架，地方傳統供應鏈優勢分工邁向了區域價值創造形成短鏈競合新局勢，如何定調智慧城市治理指標，結合永續發展成為各界關心的課題，也是論壇的主軸。

    鄭朝方致詞時表示，這次參選所提出的竹北城市治理政見，科技力和永續力是兩大重要區塊，期望藉由數位科技讓生活更便利，並透過永續環境治理（ESG）核心概念來達到共存、共創、共榮。

    鄭朝方說，竹北因為科技、生醫園區的關係，進駐了許多國際大廠，讓竹北成為「護國群山」圍繞的科技城市；然而諷刺的是，竹北的市政卻遠遠跟不上發展的腳步。因此未來擔任市長，必須加速推動基礎建設，讓竹北成為實質的智慧城市。

    鄭朝方進一步說，推動智慧路燈、架接空氣盒子，是他上任會優先執行的項目；此外，建構交通智慧系統解決壅塞、廣辦智慧科技教育活動等，也都會一步步規劃、執行，讓竹北真正朝向智慧城市的方向發展。

    民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方昨在「數位創新智慧城市論壇」中表示，勝選擔任市長後，會加速推動城市基礎建設，讓竹北超進化為智慧城市的願景。（鄭朝方團隊提供）

    民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方昨在「數位創新智慧城市論壇」中表示，勝選擔任市長後，會加速推動城市基礎建設，讓竹北超進化為智慧城市的願景。（鄭朝方團隊提供）

    鄭朝方（左3）應邀出席昨在台灣大學竹北分部碧禎館舉辦的「數位創新智慧城市論壇」。（鄭朝方團隊提供）

    鄭朝方（左3）應邀出席昨在台灣大學竹北分部碧禎館舉辦的「數位創新智慧城市論壇」。（鄭朝方團隊提供）

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