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    鼓勵大眾運輸與健身 蔣萬安喊恢復YouBike前30分鐘免費

    國民黨台北市長候選人蔣萬安。（記者蔡思培攝）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安。（記者蔡思培攝）

    2022/11/08 21:56

    〔記者蔡思培／台北報導〕選舉進入最後倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安今天接受媒體專訪大談政策。蔣表示希望恢復YouBike前30分鐘免費，鼓勵民眾騎YouBike同時健身。蔣也強調，上任一年內會讓大巨蛋啟用，會用最嚴格的標準檢驗相關公安問題。

    蔣萬安今天晚上接受《新聞面對面》節目轉訪，媒體人單厚之詢問蔣萬安，台北市長柯文哲這8年，最贊成他哪一個政策？最反對他哪一個政策？哪個政策是你上來之後一定要立刻改？蔣萬安表示，柯文哲近8年減債的方向是對的，但卻不願意去投資台北市的發展，這是不對的。蔣也說，台北市捷運線這幾年沒有一條線動工，然後包括都更的速度等。

    蔣萬安也說，YouBike前30分鐘免費被取消雖然是小事情，但是其實對市民而言很在意，政府花一點小的錢其實可以帶動民眾搭乘或使用公眾運輸，達到節能減碳。蔣也說，鼓勵民眾騎YouBike也可同時健身，這其實政府應該值得來做。蔣表示，台北市長柯文哲他取消這個，他若當選會將YouBike前30分鐘恢復。

    被問起上任後隔天，大家會發現台北市有不一樣，蔣萬安則說，他上任一年內會讓大巨蛋啟用，這就是很具體的承諾，不能再拖了。蔣強調會用最嚴格的標準檢驗相關公安問題，工程安全合規才能正式啟用，而且一定要它是棒球的大巨蛋。

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