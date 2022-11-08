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    首頁　>　政治

    歡迎加入「抓鬼大隊」 彰化候選人加碼檢舉獎金50萬

    何炳樺說，檢舉案件只要經起訴及判決，獎金就敢發，歡迎一起加入抓鬼大隊。（何炳樺提供）

    何炳樺說，檢舉案件只要經起訴及判決，獎金就敢發，歡迎一起加入抓鬼大隊。（何炳樺提供）

    2022/11/08 23:25

    〔記者陳冠備／彰化報導〕選戰進入倒數階段，除了法務部調查局提供檢舉獎金最少50萬元起，彰化縣溪湖鎮長候選人何炳樺近日也在臉書公布，提供賄選檢舉者50萬元與抹黑造謠檢舉者10萬元獎金，他說，檢舉案件只要經起訴及判決，獎金就敢發，歡迎一起加入抓鬼大隊。

    何炳樺說，反賄選是所有政治人物的本分，也是他從政的基本要求，距離

    投票日越近，選舉的傳統陋習越是蠢蠢欲動，為求公平公正選舉，只要民眾檢舉溪湖地區賄選情資給檢調單位，同時提供相關情資給他，案經起訴及判決確定者，他主動提供最高50萬元檢舉賄選獎金，與10萬元舉發抹黑造謠獎金。

    何炳樺找來律師見證，公布檢舉獎金領取方式，檢舉之賄選案件經檢察官提起公訴，給予檢舉人獎金1/4、經一審或二審法院判決有罪，給予檢舉人獎1/4、經法院判決有罪確定時，再給予其餘獎金。另外，檢舉賄選案件經檢察官為緩起訴處分或依職權不起訴處分確定後，不給予獎金。

    「一起加入抓鬼大隊！」何炳樺說，檢舉保證身不曝光，只要肯爆，獎金就敢給，總計最高可領到100萬元，呼籲鄉親勇敢檢舉。

    彰化縣溪湖鎮市長候選人何炳樺，在臉書粉絲頁公布，提供檢舉者50萬元（賄選）與10萬元（抹黑造謠）獎金。（翻攝何炳樺臉書）（記者陳冠備攝）

    彰化縣溪湖鎮市長候選人何炳樺，在臉書粉絲頁公布，提供檢舉者50萬元（賄選）與10萬元（抹黑造謠）獎金。（翻攝何炳樺臉書）（記者陳冠備攝）

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